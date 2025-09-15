Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ 12 triệu đồng đến gia đình bà Kưk

Báo SGGP vừa phối hợp với Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) trao 2 triệu đồng bạn đọc báo hỗ trợ đợt 2 đến mẹ con bà Kưk (thôn Kon Hoa, xã Hra).

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 đến gia đình bà Kưk

Như vậy, qua 2 đợt, bạn đọc hỗ trợ cho gia đình bà Kưk 12 triệu đồng.

Bà Kưk bị đau thần kinh tọa, không nói được, chân tay tê liệt, đi lại khó khăn. Bà sống cùng con gái là chị Sep trong căn nhà nhỏ ở làng. Chị Sep cũng bị tàn tật tay chân. Do sức khỏe yếu, hai mẹ con không thể lao động, không có nguồn thu nhập.

Thương hoàn cảnh éo le, người dân trong làng mang cho gạo, mì tôm, mắm muối hoặc nấu thức ăn mang tới chia sẻ để mẹ con bà sống qua ngày. Công an xã Hra đã kết nối hoàn cảnh trên đến Báo SGGP với mong muốn bạn đọc sẽ chung tay giúp đỡ.

Tại buổi tiếp nhận tiền hỗ trợ, gia đình bà Kưk cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ. Gia đình bà cho biết, sẽ sử dụng số tiền bạn đọc hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

HỮU PHÚC