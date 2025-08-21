Bán hải sản cao cấp kèm chính sách “1 đổi 1”

Từ nay đến 31-12, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra tại TPHCM triển khai chương trình ‘Đặt trước giao sớm - Hải sản tươi ngon’, mang đến nguồn hải sản cao cấp với mức giá ưu đãi, kèm chính sách 1 đổi 1 nếu sản phẩm không đạt yêu cầu.

Các mặt hàng được lựa chọn kỹ lưỡng gồm: cua biển thịt sống (size 3-4 con/kg), cá mú sống, cá tầm sống, cá chép giòn sống và ốc hương (size 50-70 con/kg). Khi khách hàng đặt trước, siêu thị sẽ ưu tiên chọn từ nguồn hải sản tươi ngon nhất trong ngày, đảm bảo đúng loại, đúng kích thước, đúng chất lượng theo yêu cầu. Đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ sơ chế hoặc chế biến theo nhu cầu.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, chương trình không chỉ mang đến sự tiện lợi mà còn khẳng định nỗ lực của nhà bán lẻ trong việc cung cấp thực phẩm tươi ngon, an toàn, giàu dinh dưỡng cho người tiêu dùng… Để đặt hàng, khách có thể đến trực tiếp siêu thị gần nhất hoặc liên hệ hotline 1900 555568 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

MINH CHÂU