Bán hàng giảm giá cho công đoàn viên

Nhằm chia sẻ gánh nặng chi tiêu và chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, một chương trình bán hàng giảm giá đặc biệt đã được triển khai tại siêu thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai từ ngày 1 đến 7-9. Hoạt động do siêu thị Quy Nhơn phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức, tập trung phục vụ công nhân, công chức và người lao động trên địa bàn.

Theo đó, 2.000 phiếu mua hàng ưu đãi đã được phát hành để đoàn viên sử dụng trực tiếp tại gian hàng ưu đãi trong siêu thị. Khi có phiếu, khách hàng được mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu với mức giảm giá từ 20-50%, trải rộng ở các nhóm thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc, trong đó có nhiều sản phẩm hàng nhãn riêng chất lượng. Một số mặt hàng còn áp dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1 hoặc tặng quà kèm.

Mỗi phiếu được sử dụng một lần, số lượng sản phẩm áp dụng theo danh mục niêm yết tại khu vực bán hàng ưu đãi. Đây được xem là hoạt động mang tính thiết thực, góp phần chia sẻ áp lực chi tiêu cho công đoàn viên, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho người lao động.

Song song đó, chương trình còn kết hợp với sự kiện khuyến mãi lớn “Tự hào siêu thị Việt 2025”, diễn ra đến ngày 17-9, mang đến gần 30.000 mã hàng giảm giá sâu, nhiều ưu đãi cộng thêm như hoàn tiền, tặng giỏ nông sản hay nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên.

ÁNH NGỌC