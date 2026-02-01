Bản lĩnh Việt trong ngành dược phẩm châu Âu

Nghiên cứu và phát triển thuốc là lĩnh vực đòi hỏi đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro cao. Trung bình, phải sàng lọc hơn 10.000 hợp chất mới chọn được một ứng viên thuốc, và từ phòng thí nghiệm ra thị trường có thể mất từ 5-10 năm.

Vì vậy, việc tiến sĩ hóa học Trần Ngọc Đức được ghi nhận trong ngành dược phẩm quốc tế càng cho thấy giá trị chuyên môn và bản lĩnh khoa học vững vàng.

Năm 2023, trong số những nhân vật được Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS) vinh danh “Early Career Investigator” có Tiến sĩ hóa học Trần Ngọc Đức (thuộc Johnson & Johnson - một trong những tập đoàn dược - y tế lớn nhất thế giới). Giải thưởng uy tín này ghi nhận những ý tưởng sáng tạo và đóng góp khoa học nổi bật của TS Trần Ngọc Đức trong dự án về “Quy trình macrolactam hóa trong tổng hợp milvexian”.

“Milvexian là một loại thuốc chống đông máu mới với cơ chế ức chế trực tiếp factor XIa, cải thiện tính an toàn, ít chảy máu so với thuốc hiện tại. Thuốc đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3. Tôi ở trong nhóm tối ưu hóa quy trình sản xuất thuốc này và tạo macrolactam là một trong những bước quan trọng nhất”, Tiến sĩ Trần Ngọc Đức chia sẻ.

Gia nhập Tập đoàn Johnson & Johnson (J&J) là giai đoạn hậu tiến sĩ. Trước đó, hóa học đã là niềm yêu thích đặc biệt của Trần Ngọc Đức. Quyết định đi chuyên sâu con đường này của anh đến từ nguồn cảm hứng rất đời thường: Lòng tận tâm và cách truyền lửa của người thầy dạy Hóa ở bậc THCS tại trường Nguyễn Du (TPHCM) là chất xúc tác đặc biệt thôi thúc anh đi xa hơn với môn học tưởng chừng khô khan này.

Bước ngoặt tiếp theo là khi Trần Ngọc Đức thi đậu chuyên Hóa của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM). Môi trường học thuật cởi mở với những thầy cô luôn khuyến khích tư duy độc lập đã khiến anh ngày càng say mê Hóa học. Sau 6 tháng học ĐH Khoa học tự nhiên, anh quyết định du học Pháp và tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ Hóa tại Viện Công nghệ Kỹ thuật (IUT) Le Mans. Cũng tại Pháp, anh tiếp tục học song song hai văn bằng: kỹ sư Hóa hữu cơ và thạc sĩ Hóa Sinh tại ENSCM Montpellier.

Nền tảng học thuật vững chắc, kết hợp trải nghiệm quốc tế sớm đã đưa Trần Ngọc Đức đến một trong những môi trường đỉnh cao của khoa học thế giới: thực hiện chương trình tiến sĩ Hóa học hữu cơ tại ETH Zurich (Thụy Sĩ); nghiên cứu sau tiến sĩ tại Cambridge (Anh) và tiếp tục bồi đắp tư duy khoa học tại đây. Sau đó Trần Ngọc Đức chọn ngành dược phẩm vì lý do muốn nhìn thấy tác động thực sự của những hoạt chất mình tổng hợp ra đối với sức khỏe con người.

“Từ những năm đầu, tôi kiên trì tích lũy kinh nghiệm, đi từ việc tối ưu một phản ứng đơn lẻ đến xây dựng cả quy trình tổng hợp, rồi mở rộng thành các dự án nghiên cứu quy mô lớn”, Tiến sĩ Trần Ngọc Đức cho biết.

Ở châu Âu, J&J có cơ sở R&D (nghiên cứu và phát triển) và sản xuất lớn tại Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ireland, Italy, Thụy Sĩ… Riêng Bỉ là nơi hãng này đặt trụ sở chính của nhánh phát triển dược phẩm (J&J Innovative Medicine), đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối toàn cầu. Tiến sĩ Trần Ngọc Đức hiện là nhà khoa học chính tại J&J (Bỉ), quản lý nhóm đa chức năng và lập kế hoạch chiến lược về thời gian, ngân sách, kết quả đầu ra của các dự án nghiên cứu.

Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu, Trần Ngọc Đức đã có khoảng 25 công bố khoa học, bao gồm bằng sáng chế, sách chuyên khảo và bài báo quốc tế. Anh cũng tham gia nhiều dự án phát triển thuốc lâm sàng thuộc các lĩnh vực viêm gan, ung thư, tim mạch, miễn dịch, thần kinh… Môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp này cho anh tiếp cận công nghệ mới và có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các giáo sư đoạt giải Nobel.

Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, Trần Ngọc Đức cũng thường xuyên tìm kiếm môi trường phù hợp để có thể kết nối và tham gia vào quá trình phát triển của ngành y - dược tại Việt Nam. Hiện anh là thành viên Ban quản trị Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. Đây là môi trường phù hợp để anh hiện thực hóa mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tiến sĩ Trần Ngọc Đức tâm sự: “Là thị trường tiềm năng nhưng năng lực nghiên cứu và phát triển của ngành dược trong nước còn hạn chế. Tôi sẵn sàng kết nối các chuyên gia, góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho một nền công nghiệp dược phẩm Việt Nam bền vững hơn”.

