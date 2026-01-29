Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Sáng 29-1, đoàn công tác của Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả nổi bật của bệnh viện trong thời gian qua, đặc biệt là việc bệnh viện đã vượt mốc 300.000 thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, tiến gần mục tiêu 500.000 thẻ theo định hướng phát triển. Kết quả này thể hiện rõ uy tín, thực lực chuyên môn và niềm tin của người dân đối với bệnh viện.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã chủ động không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, quản trị bệnh viện dựa trên dữ liệu, hướng tới mô hình bệnh viện tuyến cuối chuyên sâu, định hướng lão khoa, gắn với xu thế già hóa dân số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Bệnh viện Thống Nhất cần tiếp tục phát triển các mũi nhọn chuyên môn kỹ thuật cao, chú trọng phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tăng cường công tác xã hội, tư vấn tâm lý cho người bệnh, xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe đa tầng, toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Thống Nhất dồi dào sức khỏe, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, đưa bệnh viện phát triển ngày càng vững mạnh, toàn diện, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng TPHCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thăm, chúc mừng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những đóng góp của bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh chuyên khoa, đào tạo nguồn nhân lực và tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, bệnh viện đã chủ động tham gia nhiều hoạt động y tế xã hội, trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi, trẻ em, hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở và tham gia các chương trình khám chữa bệnh tại đặc khu Côn Đảo.

“Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số đáng sống của người dân, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương được đánh giá là một trong những đơn vị chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học, cập nhật kỹ thuật mới và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng điều trị chuyên khoa răng hàm mặt của thành phố. Bệnh viện cần tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao của thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chụp hình lưu niệm với các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc tập thể Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương nhiều sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

THÀNH SƠN