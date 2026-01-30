Trực thăng xuyên đêm đưa bệnh nhân viêm ruột thừa từ đặc khu Trường Sa về đất liền

Trực thăng EC225 của Công ty Trực thăng Miền Nam/Binh đoàn 18 xuyên đêm đưa anh H.Đ.Q., bệnh nhân viêm ruột thừa từ đặc khu Trường Sa về đất liền cấp cứu thành công.

Vào lúc 1 giờ 45 ngày 30-1, trực thăng EC225 của Công ty Trực thăng Miền Nam/Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), đưa bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền để tiếp tục điều trị.

Người bệnh là anh H.Đ.Q., (46 tuổi, ngụ tại Phú Thọ, là nhân viên Công ty trục vớt nạo vét TCDG) nhập Bệnh xá đảo Trường Sa Đông lúc 19 giờ ngày 27-1 trong tình trạng đau bụng, được chẩn đoán ban đầu viêm ruột thừa cấp giờ thứ 17 và đã được phẫu thuật lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh diễn tiến phức tạp. Đến 11 giờ 25 phút ngày 28-1, bệnh nhân được chuyển về Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn để tiếp tục theo dõi và điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn tiến hành 2 lần hội chẩn từ xa qua hệ thống Telemedicine, hướng dẫn theo dõi và điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Qua hội chẩn và đánh giá chuyên môn, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa cấp giờ thứ 55, đã phẫu thuật dẫn lưu, lau rửa ổ bụng giờ thứ 33; theo dõi ruột thừa ở vị trí bất thường sau manh tràng hoặc dưới gan; tiên lượng còn nặng, nguy cơ diễn tiến viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, dính ruột và tắc ruột.

Trước nguy cơ diễn tiến nặng đe dọa sức khỏe người bệnh, Bệnh viện đã báo cáo Cục Quân y, đề nghị vận chuyển người bệnh bằng máy bay trực thăng.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho người bệnh

Lúc 19 giờ 15 ngày 29-1, trực thăng EC225 mang số hiệu VN8619 từ sân bay Tân Sơn Nhất cùng Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã bay đến đặc khu Trường Sa. Sau khi tiếp cận bệnh nhân, Tổ cấp cứu tiến hành đánh giá nhanh và kiểm soát tình trạng bệnh nhân, bảo đảm an toàn cho quá trình vận chuyển bằng trực thăng.

Ngay sau khi về đất liền, bệnh nhân được đưa vào Khoa cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 để điều trị chuyên sâu. Đến 8 giờ 00 phút sáng 30-1, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công.

THÀNH SƠN