Cần Thơ: Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah

Ngày 30-1, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah.

Sở Y tế TP Cần Thơ yêu cầu rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của các “Đội đáp ứng nhanh” để phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah gây ra

Theo đó, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của các “Đội đáp ứng nhanh” phòng chống dịch, sẵn sàng đáp ứng khi có chỉ đạo hoặc ghi nhận ca bệnh.

Ngoài ra, yêu cầu CDC tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu; rà soát và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra…

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế TP Cần Thơ yêu cầu tăng cường giám sát, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ đối với người bệnh có triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, rối loạn ý thức hoặc viêm não cấp tính (đặc biệt chú ý sàng lọc các bệnh nhân trở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày); phân luồng khám và thực hiện cách ly nghiêm ngặt ngay lập tức tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác định mắc bệnh…

Trung tâm y tế khu vực có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiện toàn đội đáp ứng nhanh; thành lập các đội cấp cứu lưu động.

Các trạm y tế tham mưu UBND cấp xã tăng cường triển khai công tác giám sát chặt chẽ người dân đi từ vùng dịch về địa phương để quản lý sức khỏe và hướng dẫn theo dõi trong vòng 14 ngày, tham mưu kế hoạch phòng chống dịch do virus Nipah trên địa bàn.

TUẤN QUANG