TPHCM: Người nghi ngờ mắc Nipah sẽ được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Ngày 28-1, Sở Y tế TPHCM cho biết, trước thông tin một số ca bệnh do virus Nipah được ghi nhận tại bang West Bengal (Ấn Độ), ngành y tế thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức nguy cơ hiện nay nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Lực lượng kiểm dịch TPHCM giám sát hành khách đến từ vùng có dịch

Theo Sở Y tế TPHCM, đến thời điểm này, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Tại TPHCM, các nghiên cứu chuyên sâu sử dụng kỹ thuật hiện đại như metagenomics, PCR, khối phổ do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thực hiện trên các bệnh nhân viêm não tại thành phố và các tỉnh phía Nam đều không phát hiện virus Nipah.

Sở Y tế nhận định, mặc dù nguy cơ bùng phát dịch Nipah tại TPHCM hiện nay không cao, song nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vẫn tồn tại trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng.

Ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, nâng cao ý thức phòng bệnh, đồng thời không hoang mang, lo lắng quá mức.

Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế TPHCM yêu cầu tăng cường giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc quá cảnh qua các khu vực có ghi nhận bệnh Nipah. Các trường hợp có biểu hiện sốt hoặc triệu chứng hô hấp, thần kinh bất thường sẽ được theo dõi chặt chẽ, kịp thời chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để cách ly, chẩn đoán và điều trị theo quy định.

Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc Nipah; đồng thời tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn; đặc biệt lưu ý các trường hợp viêm não cấp chưa rõ nguyên nhân, cần khai thác kỹ yếu tố dịch tễ (đi lại, tiếp xúc, nghề nghiệp, động vật…) và chủ động hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, không để bỏ sót ca bệnh.

Khuyến cáo đối với người dân: * Đối với người từ khu vực có dịch trở về Việt Nam: - Chủ động theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày sau khi nhập cảnh. - Liên hệ ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà. - Hợp tác với các hoạt động giám sát y tế tại cửa khẩu và tại cộng đồng khi được yêu cầu. * Đối với người đi công tác đến khu vực có dịch: - Tránh tiếp xúc với dơi ăn quả, lợn và các động vật có biểu hiện bệnh. - Không sử dụng thực phẩm, đồ uống có nguy cơ bị nhiễm chất thải của dơi (như trái cây rụng, nước ép trái cây tươi chưa được che chắn). - Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. - Nếu có biểu hiện sốt, đau đầu, ho, khó thở hoặc rối loạn ý thức trong hoặc sau chuyến đi, cần đi khám ngay và thông báo rõ tiền sử đi lại cho cơ sở y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Nipah được phát hiện lần đầu năm 1999 tại Malaysia, liên quan đến chăn nuôi heo. Các đợt bùng phát sau đó tại Bangladesh và Ấn Độ cho thấy nguy cơ lây nhiễm qua thực phẩm và lây truyền từ người sang người, trong đó nhân viên y tế và người chăm sóc bệnh nhân là nhóm nguy cơ cao. Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, lây từ động vật sang người, đặc biệt là dơi ăn quả. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 4–14 ngày, có thể kéo dài đến 45 ngày. Bệnh có thể diễn tiến nhanh sang viêm não cấp, viêm phổi nặng, suy hô hấp với tỷ lệ tử vong dao động từ 40%–75%. Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh do virus Nipah.

THÀNH SƠN