Lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng 1 ghép tủy thành công

Một bệnh nhi 8 tuổi (người H’Mông) mắc bệnh lý suy tủy vô căn mức độ nặng, sống lệ thuộc vào việc truyền máu. Ca dị ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy) từ anh trai đã giúp trẻ thoát khỏi cửa tử.

Ngày 28-1, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tạo máu đầu tiên, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM.

Bệnh nhi là bé trai C.S.T (8 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk) mắc bệnh suy tủy vô căn mức độ nặng. Tỷ lệ tử vong lên đến 80% nếu không được điều trị đặc hiệu.

Bệnh nhi được chăm sóc kỹ lưỡng trong thời gian thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu

Bệnh nhi C.S.T. nhập viện vào tháng 5-2025 trong tình trạng xuất huyết nhiều nơi, thiếu máu nặng, sốt nhiễm trùng, suy dinh dưỡng. Với chẩn đoán suy tủy nặng, phương án ưu tiên hàng đầu là ghép tế bào máu, tỷ lệ lui bệnh sau 5 năm lên đến 90%.

Khi đó, gia đình lựa chọn phương pháp sử dụng thuốc ức chế miễn dịch nhưng trẻ đáp ứng rất kém, lệ thuộc truyền máu.

Lúc này, ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để duy nhất. May mắn, anh trai 10 tuổi có kết quả xét nghiệm hoàn toàn phù hợp để thu thập tế bào gốc và ghép cho bệnh nhi.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho ca ghép, Bệnh viện Nhi đồng 1 hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM.

Bệnh nhi và các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM

Ngày 3-11-2025, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM tiến hành thu thập và lưu trữ tế bào gốc cho người anh. Một tháng sau, bệnh nhi được điều trị hóa trị liệu liều cao tại Đơn vị Ghép tế bào gốc tạo máu, Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngày 16-12-2025, túi tế bào gốc được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Nhi đồng 1. Ca ghép tế bào gốc tạo máu được thực hiện thành công với sự hỗ trợ của ê-kíp Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM.

Thời gian tới, bệnh nhi sẽ tiếp tục tái khám định kỳ, điều trị thuốc ức chế miễn dịch, theo dõi biến chứng. Chi phí ca ghép được phòng Công tác xã hội vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

"Sau ghép 31 ngày, bệnh nhi mọc mảnh ghép, không cần truyền tiểu cầu và hồng cầu lắng. Đến ngày thứ 46, trẻ xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. Thành công này sẽ mở ra cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhi mắc bệnh tương tự", TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ.

Bệnh nhi thoát cửa tử sau ca ghép tế bào gốc thành công

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số lượng trẻ em mắc các bệnh lý huyết học, bệnh lý miễn dịch, chuyển hóa, di truyền,… ngày càng tăng, cần điều trị đặc hiệu bằng ghép tế bào gốc. Riêng nhóm suy tủy vô căn, mỗi năm tiếp nhận khoảng 50 trường hợp. Để đáp ứng nhu cầu điều trị, Bệnh viện đã xây dựng Đơn vị Ghép tế bào gốc tạo máu, hoạt động từ tháng 12-2025.

GIAO LINH