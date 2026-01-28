Y tế - Sức khỏe

Hoàn thiện pháp lý, tăng hiệu quả kiểm soát thuốc lá điện tử

SGGPO

Sáng 28-1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 371/2025/NĐ-CP ngày 31-12-2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, liên quan các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ông Nguyễn Tuấn Lâm, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Nguyễn Tuấn Lâm, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết Nghị định 371 đã làm rõ khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời bổ sung đầy đủ chế tài xử phạt đối với các hành vi còn thiếu. Đây được xem là “dấu mốc hoàn thiện cuối cùng” nhằm bảo đảm việc cấm các sản phẩm này được thực hiện thống nhất, triệt để trên thực tế.

DSC01981.JPG
Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đánh giá sau một năm triển khai Nghị quyết số 173/2024/QH15 (có hiệu lực từ 1-1-2025), bà Thủy cho biết hiệu quả đạt được khá rõ nét. Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, số ca ngộ độc liên quan thuốc lá điện tử đã giảm từ 5–6 ca/tháng xuống còn khoảng 1–2 ca/tháng. Cùng với đó, theo Bộ Công an, từ năm 2020 đến quý I-2024 phát hiện 728 vụ việc liên quan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay chỉ ghi nhận 5 vụ.

Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục phổ biến Nghị định 371 đến các cơ quan quản lý, lực lượng thực thi, đồng thời khẩn trương xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhằm bảo đảm không còn “khe hở” pháp lý. Các chính sách mới xác định rõ định hướng chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

XUÂN QUỲNH

