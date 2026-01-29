Bác sĩ cảnh báo rủi ro khi sử dụng thạch tín trong nha khoa

Theo các bác sĩ nha khoa, việc sử dụng thạch tín là một chất độc cực mạnh và được xếp vào nhóm chất có khả năng gây đột biến gen và ung thư.

BS-CKI Nguyễn Thị Châu Bản thăm khám và tư vấn cho người bệnh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc thạch tín dùng trong nha khoa.

Theo các bác sĩ nha khoa, việc sử dụng thạch tín là một chất độc cực mạnh và được xếp vào nhóm chất có khả năng gây đột biến gen và ung thư.

BS-CKI Nguyễn Thị Châu Bản, chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết, thạch tín - Arsenic Trioxide (As₂O₃), loại chất độc bảng A hiện không còn được Bộ Y tế cho phép lưu hành và sử dụng trong nha khoa.

Hầu hết, các nha khoa chính thống từ lâu không còn sử dụng thạch tín và chế phẩm này bởi nguy cơ biến chứng cao như làm hoại tử mô tủy gồm mạch máu và thần kinh. Hiện đã có nhiều phương pháp an toàn, hiệu quả hơn để kiểm soát đau và điều trị viêm tủy.

Tuy nhiên, trên thực tế, dù bị cấm nhưng thạch tín vẫn được một số cơ sở nha khoa hoạt động không phép hoặc thiếu chuyên môn dùng để điều trị bởi chi phí thấp và làm chết tủy nhanh. Người bệnh chỉ được giải thích đơn giản là “đặt thuốc giảm đau” hoặc "thuốc làm chết tủy".

"Chỉ cần sai lệch về liều lượng, thời gian hoặc kỹ thuật không đảm bảo, độc chất của thạch tín có thể lan ra mô mềm và xương hàm, gây hoại tử nướu, xương ổ răng, thậm chí dẫn đến mất răng và di chứng lâu dài", BS-CKI Nguyễn Thị Châu Bản cho biết.

Các biến chứng do sử dụng thạch tín khi điều trị tủy răng thường diễn ra âm thầm, mờ nhạt, rất khó nhận biết bằng cảm giác thông thường, đặc biệt với người không có kiến thức nha khoa. Vì vậy, việc điều trị răng miệng cần được thực hiện tại các bệnh viện, cơ sở y tế uy tín, tránh tin các quảng cáo “diệt tủy cấp tốc".

Khi có bất kỳ biểu hiện bất thường nào trong quá trình điều trị hoặc sau khi đặt thuốc, người bệnh nên tái khám sớm để được kiểm tra và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng âm thầm kéo dài.

THÀNH SƠN