Giám sát chặt dịch bệnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 31-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan có Chỉ thị 03/CT-BYT về việc tăng cường công tác y tế bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát dịch bệnh

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế và sở y tế các tỉnh, thành không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tăng cường giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu và cộng đồng nhằm phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch truyền nhiễm như: cúm A, sởi, sốt xuất huyết, liên cầu lợn và các bệnh lây qua đường tiêu hóa.

Các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur triển khai đội phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ ứng phó mọi tình huống phát sinh. Đặc biệt, công tác tiêm chủng vaccine và đảm bảo nguồn thuốc, vật tư dự phòng phải đặt lên hàng đầu, để kịp thời ngăn chặn, khoanh vùng dịch bệnh ngay từ khi mới manh nha.

Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp. Đồng thời rà soát cơ số thuốc, máu, dịch truyền, oxy y tế và giường bệnh đảm bảo đầy đủ phục vụ người bệnh.

Các bệnh viện phải tập trung xây dựng phương án cấp cứu kịp thời cho các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hoặc thương tích tại các điểm tập trung đông người; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc đặt lịch khám và tư vấn từ xa, giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên trong dịp tết.

Yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về ATTP dịp Tết Bính Ngọ 2026

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu Cục ATTP, sở y tế và chi cục ATTP các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các làng nghề thực phẩm, cơ sở kinh doanh tại các thành phố lớn, chợ đầu mối và khu vực biên giới.

Cùng với đó, xử lý nghiêm và công khai tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; tăng cường truyền thông, cập nhật các nguy cơ gây ngộ độc để người dân chủ động phòng tránh.

Bộ trưởng Bộ Y tế đặc biệt lưu ý công tác an sinh xã hội, yêu cầu các cơ sở y tế có cơ chế hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị trong dịp tết. Đồng thời, cần chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ y tế làm nhiệm vụ chuyên môn trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

MINH KHANG