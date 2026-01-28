Vĩnh Long và An Giang tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Nipah trên thế giới, đặc biệt là việc Ấn Độ ghi nhận các ca nghi mắc trong thời gian gần đây, chiều 28-1, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo tăng cường giám sát, phòng chống dịch nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan.

Vĩnh Long sớm chủ động các giải pháp phòng chống virus Nipah

Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế và bệnh viện rà soát, củng cố đội phản ứng nhanh, sẵn sàng thu dung, điều trị và hỗ trợ cấp cứu lưu động khi cần thiết. Ngành y tế cũng chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó theo tình huống, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, hóa chất, trang thiết bị để đáp ứng kịp thời nếu dịch xảy ra.

Song song đó, Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cơ sở y tế và trong cộng đồng; tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lây lan (nếu có).

Ngoài ra, thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: ăn chín uống sôi, rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn, không ăn, uống các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật (dơi, chim) cắn hoặc gặm nhấm. Đồng thời, thông báo kịp thời cho cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Dù tại Vĩnh Long chưa phát hiện ca bệnh xâm nhập. Tuy nhiên, xác định nguy cơ luôn hiện hữu trong bối cảnh giao lưu, đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

* Tại An Giang, Sở Y tế tỉnh cũng chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh.

Sở Y tế tỉnh cũng cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với Sở trong công tác phòng, chống bệnh do virus Nipah. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý... đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng ngừa bệnh do virus Nipah; khuyến cáo người dân không tiếp xúc, sử dụng các nguồn thực phẩm có nguy cơ.

