Đảm bảo an toàn thực phẩm tết

Tết Bính Ngọ cận kề, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân TPHCM đang tăng cao. Tuy nhiên, những vụ vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) xảy ra gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của người tiêu dùng. Trong khi nhiều gia đình tìm cách tự bảo vệ mình, cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo người dân được tiêu thụ thực phẩm an toàn.

Loay hoay “né” thực phẩm bẩn

Đầu năm 2026, lực lượng công an tại TPHCM đã phát hiện hàng loạt vụ vi phạm ATTP gây rúng động dư luận: hàng trăm tấn mì tươi sử dụng hàn the, hàng ngàn tấn ốc bươu ngâm “thủy tinh lỏng”, hay đường dây làm thịt bò giả từ thịt heo “ngậm” hóa chất…

Theo chị Trần Diệu Vân (37 tuổi, phường Phước Long, TPHCM), thực phẩm bẩn đang bủa vây, không biết ở đâu để tránh. Càng gần tết thì càng lo mất an toàn thực phẩm. Chị Vân tìm cách phòng vệ bằng cách mỗi tuần nhờ mẹ gửi rau sạch nhà trồng và thịt heo nhà nuôi từ Đồng Nai lên. “Của một đồng, công một nén”, nhưng bù lại bữa ăn bớt được nỗi thấp thỏm. Mới đây, sau vụ việc cơ sở Châu Phát (TPHCM) bị phát hiện sản xuất hàng trăm tấn mì sợi trộn hàn the, chị Vân đã tìm mua kit test hóa chất cho gia đình. Nỗi ám ảnh khiến ngày nào chị cũng phải test đồ ăn, từ giò chả, bún, mì đến cá khô...

Chị Trần Diệu Vân (phường Phước Long, TPHCM) mua kit test thử hàn the khi nấu ăn

Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thị Mận (35 tuổi, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) cũng bỏ hoàn toàn thức ăn bị “bêu tên” trên báo chí khỏi thực đơn của gia đình. Sau một lần con trai bị ngộ độc, gia đình chị hạn chế tối đa việc ăn bên ngoài, tuyệt đối không mua đồ hộp, đồ chế biến sẵn. Riêng rau củ quả, chị chỉ mua từ nguồn duy nhất là khu vườn của người hàng xóm.

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia ATTP, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng, việc người dân tự sàng lọc thực phẩm chỉ là giải pháp tình thế, trong phạm vi rất nhỏ. Giải pháp căn cơ là phòng ngừa hiệu quả và nâng cao ý thức trách nhiệm từ chính người sản xuất. Điều này càng cấp thiết hơn khi Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng rất cao.

Ngày 29-1, nhiều trường tiểu học và THCS ở TPHCM gồm: Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), THCS Trung Sơn, Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Bình Hưng), THCS Khánh Bình (xã Chánh Hưng)... tạm dừng tổ chức ăn bán trú cho học sinh, sau khi có thông tin công ty cung cấp suất ăn bán trú cho các trường này có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo thông báo của các trường học, việc tạm dừng tổ chức ăn bán trú được thực hiện đến khi có kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng hoặc nhà trường tìm được nhà cung cấp mới.

Siết ATTP nhiều mặt hàng tết

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM, công tác kiểm tra đang được triển khai xuyên suốt trước, trong, sau Tết Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026. Việc kiểm tra tập trung trọng điểm vào các nhóm sản phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp này, như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau củ quả và phụ gia thực phẩm… Những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng được kiểm tra sát sao nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm ATTP, nỗ lực kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Chọn mua rau củ sạch tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt, phường Hòa Hảo, TPHCM

﻿(ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Lực lượng chức năng sẽ tổ chức kiểm tra hơn 1.300 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; kiểm tra tập trung ở những đầu mối lớn như hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ dân sinh cũng như các hộ kinh doanh... Khi thấy dấu hiệu vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm. Song song đó, Sở ATTP TPHCM đề nghị UBND xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra tại địa bàn quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức ATTP cho các cơ sở phục vụ tết.

Riêng trong tháng 1-2026, Sở ATTP TPHCM tổ chức kiểm tra 367 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Kết quả, các đoàn kiểm tra phát hiện 7 cơ sở vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 79 triệu đồng. Kiểm tra đột xuất 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống, đoàn kiểm tra chỉ phát hiện 1 cơ sở vi phạm.

Đối với nguồn hàng thịt heo vào TPHCM, trong tháng qua, các đội ATTP đã thực hiện truy xuất nguồn gốc 241.189 con heo tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và chợ Bình Điền, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng thành phố.

Tại TPHCM, công tác kiểm tra, giám sát ATTP dịp tết đang bước vào cao điểm. Ở phường Vũng Tàu, các đợt kiểm tra được triển khai từ ngày 30-12-2025 và kéo dài đến hết ngày 20-3-2026. Theo bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, giai đoạn trước tết, chính quyền địa phương tổ chức 3 đoàn kiểm tra hơn 60 cơ sở, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết, các làng nghề chế biến thực phẩm. Trong khi đó, ở phường Rạch Dừa (tập trung hơn 361 cơ sở dịch vụ ăn uống, 406 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố), việc giám sát ATTP cũng đang được triển khai ráo riết. Phường đã tổ chức đoàn kiểm tra nhằm phòng ngừa ngộ độc từ thức ăn đường phố ngay từ sớm. KHÁNH CHI

GIAO LINH