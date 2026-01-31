Phổi nhân tạo cứu sống bệnh nhân chờ ghép tạng

Các bác sĩ tại Trường Y khoa Feinberg thuộc Đại học Northwestern, Mỹ, vừa công bố bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng khi giữ cho một bệnh nhân 33 tuổi sống sót suốt 2 ngày dù lồng ngực hoàn toàn trống rỗng.

Các bác sĩ Đại học Northwestern phẫu thuật cho bệnh nhân ghép tạng. Ảnh: Northwestern Medicine

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phổi bị phá hủy hoàn toàn do biến chứng cúm và nhiễm khuẩn kháng thuốc, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Để loại bỏ ổ nhiễm trùng đang đe dọa tính mạng, ê kíp bác sĩ đã đưa ra quyết định cắt bỏ toàn bộ 2 lá phổi của bệnh nhân. Trong suốt 48 giờ chờ đợi phổi hiến tặng, bệnh nhân được duy trì sự sống bằng một hệ thống phổi nhân tạo thế hệ mới do nhóm chuyên gia này phát triển.

Điểm ưu việt của công nghệ này so với những thiết bị hỗ trợ hô hấp truyền thống như ECMO là khả năng cân bằng dòng máu và duy trì huyết động học ổn định cho tim ngay cả khi phổi đã bị loại bỏ. Sau 2 ngày kết nối với máy, những chức năng thận và tim được hồi phục thần tốc, giúp bệnh nhân đủ điều kiện thực hiện ca ghép phổi đôi thành công.

Theo nhiều chuyên gia, hệ thống phổi nhân tạo này không chỉ là giải pháp tình thế cho người chờ ghép tạng mà còn mở ra khả năng đưa phổi ra ngoài cơ thể để điều trị chuyên sâu rồi ghép lại.

PHƯƠNG NAM