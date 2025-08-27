Xã hội

Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Vũ Thị Huỳnh Mai, để tiếp tục phát huy nguồn lực từ người Việt Nam ở nước ngoài, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp, hoàn thiện các chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho đồng bào tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại thành phố.

z6949256363281_b4ac7692a8b5847b39e836ba946d12d1.jpg
Người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM tham gia các hoạt động họp mặt

Sáng 27-8, UBND TPHCM tổ chức họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Tham gia họp mặt, hơn 50 người Việt Nam ở nước ngoài đã tham quan Bảo tàng TPHCM, nghe giới thiệu triển lãm các tác phẩm văn hóa nghệ thuật của với chủ đề "Việt Nam trong mắt kiều bào",...

Các đại biểu cũng giao lưu trò chuyện với nhà nghiên cứu, diễn giả lịch sử, khám phá những câu chuyện chưa kể, những dấu mốc hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Qua hoạt động, người Việt Nam ở nước ngoài có dịp ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc ta, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

z6949343117242_5589dcf5a04f5ad0dc30c8b964eae639.jpg
Các đại biểu tham dự họp mặt

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM, chia sẻ, Đảng, Nhà nước đã xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực góp phần xây dựng đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế, và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Hiện có khoảng gần 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với TPHCM, chiếm gần 50% tổng số đồng bào ta trên toàn thế giới và có hơn 2,2 triệu người đang sinh sống ở các trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ hàng đầu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lượng kiều hối về TPHCM hàng năm chiếm từ 40-53% tổng lượng kiều hối của cả nước. Năm 2024, đạt khoảng 10,3 tỷ USD, tăng 140 triệu USD so với năm 2023. Đặc biệt, trong quý 2-2025, lượng kiều hối đã đạt gần 2,82 tỷ USD, tăng 17% so với quý trước. Đây là minh chứng rõ nét về niềm tin và sự gắn bó của đồng bào ta ở nước ngoài với quê hương.

Theo bà Vũ Thị Huỳnh Mai, để tiếp tục phát huy nguồn lực từ người Việt Nam ở nước ngoài, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp, hoàn thiện các chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho đồng bào tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại thành phố.

NGÔ BÌNH

Từ khóa

đồng bào ta ở nước ngoài người Việt Nam ở nước ngoài tphcm kiều hối bảo tàng quốc khánh cách mạng tháng tám

