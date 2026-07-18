“Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn” đêm nhạc tôn vinh soạn giả Viễn Châu

Tối 17-7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật "Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn", tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của NSND, soạn giả Viễn Châu.

Tiết mục nhạc múa "Giải phóng miền Nam". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các địa phương và đông đảo văn nghệ sĩ, khán giả yêu cải lương.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, chụp ảnh kỷ niệm với các nghệ sĩ và đơn vị thực hiện chương trình "Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn". Ảnh: THÚY BÌNH

Soạn giả Viễn Châu (tên thật Huỳnh Trí Bá) là một trong những tên tuổi lớn của sân khấu cải lương Việt Nam. Gắn bó với nghệ thuật hơn nửa thế kỷ, ông để lại di sản đồ sộ với hơn 2.000 bài vọng cổ và trên 70 vở cải lương. Đặc biệt, ông là người khai sáng và phát triển thể loại tân cổ giao duyên, đồng thời sáng tạo vọng cổ hài, góp phần làm phong phú nghệ thuật cải lương Nam bộ.

NSND Minh Vương biểu diễn bài ca cổ "Giây phút ngậm ngùi". Ảnh: THÚY BÌNH

Các sáng tác của Viễn Châu không chỉ giàu giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh sâu sắc đời sống, tâm lý con người và những giá trị nhân văn. Với những đóng góp nổi bật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1988, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012 và được trao Huân chương Lao động hạng ba năm 2014. Ông qua đời ngày 1-2-2016 tại TPHCM.

Tiết mục tân cổ "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện, được dàn dựng gồm 7 chương, tái hiện chặng đường nghệ thuật và những dấu ấn sáng tạo của soạn giả Viễn Châu thông qua các trích đoạn cải lương, bài vọng cổ và tân cổ giao duyên nổi tiếng.

Đêm diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Lệ Thủy, Minh Vương, Trọng Hữu, Thanh Nam, Thoại Miêu, Hữu Quốc, Mỹ Hằng...

THÚY BÌNH