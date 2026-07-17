Điện ảnh Việt đang có một nghịch lý: rất sôi động ở các mùa phim lễ, tết nhưng lại “hụt hơi” vào mùa phim hè - thường thu hút nhiều khán giả nhỏ tuổi. Câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải chiến lược của các nhà sản xuất phim trong nước nhằm né tránh cạnh tranh với các phim “bom tấn” ngoại hay chỉ đơn thuần là từ tư duy làm phim còn xem nhẹ mùa phim hè?

Nhìn vào các phim được chiếu thời điểm này có thể thấy trong khi phim ngoại đều hướng đến đối tượng khán giả gia đình, nhỏ tuổi như Minions, Doraemon, Conan hay các phim siêu anh hùng, thì phim Việt vẫn là những cái tên gắn với dòng phim cho người trưởng thành. Hệ quả, những tác phẩm như Thẩm mỹ viện, Một thời ta đã yêu, Ốc mượn hồn, Mesdames Thanh Sắc, Mẹ ơi về nhà, Quỷ bắt hồn… đều thất bại về doanh thu.

Qua ghi nhận trong tháng 6 và những tuần đầu tháng 7, phim ngoại hoàn toàn chiếm giữ ngôi đầu phòng vé, chặn đứng đà áp đảo của phim Việt vốn được duy trì suốt từ đợt phim mùa tết vừa qua.

Theo giới đạo diễn và chủ các rạp chiếu, phần lớn nhà sản xuất và phát hành trong nước đều muốn đưa phim ra rạp vào các dịp lễ hoặc tết. Ngược lại, các nhà sản xuất phim quốc tế lại có sự phân chia rất rõ ràng, khai thác đặc điểm của từng mùa phim khác nhau. Mùa hè, họ tung ra sản phẩm cho đa dạng đối tượng khán giả, mùa lễ dành cho các siêu phẩm có mức đầu tư lớn.

Lời giải cho “vùng trũng” của phim Việt không nằm ở chỗ khán giả không đến rạp trong tháng 6, 7, mà ở việc thị trường chưa có đủ phim Việt chất lượng để cạnh tranh. Thực tế, những bộ phim ngoại đạt doanh thu cao mùa hè, thậm chí từng có phim Việt thành công lớn, đã cho thấy nhu cầu của khán giả không hề giảm.

Đáng tiếc, điện ảnh Việt chưa tận dụng được lợi thế và cơ hội đó trên chính sân nhà. Vòng lặp đang tiếp tục được duy trì: ít phim Việt chất lượng khiến khán giả ưu tiên phim ngoại; doanh thu chênh lệch khiến nhà sản xuất e ngại phát hành vào mùa hè.

Sau khi mở rộng thị phần thành công ở mùa tết, dịp lễ, điện ảnh Việt hoàn toàn có cơ hội chinh phục “vùng trũng” mùa hè. Nếu tiếp tục coi các tháng 6, 7 là khoảng thời gian phải né tránh, điện ảnh Việt sẽ vô tình trao mùa phim giàu tiềm năng nhất cho phim ngoại. Muốn xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh thực sự lớn mạnh, phim Việt cần đủ năng lực hiện diện và cạnh tranh trong mọi thời điểm của năm.

HẢI DUY