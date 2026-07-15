Văn hóa

Ga metro Bến Thành có không gian nghệ thuật công cộng

SGGPO

Sáng 15-7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành dự án trang trí nghệ thuật ga metro Bến Thành.

Các đại biểu, khách mời tham quan tác phẩm nghệ thuật Đồng hồ gốm đặt tại khu vực giếng trời của ga Bến Thành
Các đại biểu, khách mời tham quan tác phẩm nghệ thuật Đồng hồ gốm đặt tại khu vực giếng trời của ga Bến Thành

Dự án gồm 6 hạng mục nghệ thuật do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện. Điểm nhấn là tác phẩm Đồng hồ gốm đặt tại khu vực giếng trời của ga Bến Thành, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen và hoa văn trên trống đồng Đông Sơn.

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Bên cạnh đó, dự án còn có 3 bức tranh gốm khổ lớn tái hiện những hình ảnh đặc trưng của TPHCM, gồm Đường hoa Nguyễn Huệ, tuyến metro và cảnh pháo hoa trên sông Sài Gòn; bộ ảnh tư liệu về lịch sử, kiến trúc các khu vực dọc tuyến metro; cùng bộ tranh Việt Nam bốn mùa hoa được thể hiện trên các cột trụ trong nhà ga.

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Một tác phẩm nghệ thuật tại ga metro Bến Thành

Theo ban tổ chức, việc đưa các tác phẩm nghệ thuật vào ga metro Bến Thành góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ của công trình giao thông công cộng, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam và xây dựng không gian văn hóa trong hệ thống metro TPHCM.

THIÊN BÌNH

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Ga metro Bến Thành Ga Bến Thành Giếng trời Trống đồng Đông Sơn Gốm Nguyễn Thu Thủy Đường hoa Nguyễn Huệ Tác phẩm nghệ thuật Metro Cột trụ

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