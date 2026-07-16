Đêm nhạc “Vành hoa lửa” tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc “Vành hoa lửa” vào tối 26-7 tại Không gian Văn hóa Việt.

Các nghệ sĩ tham dự trong đêm nhạc. Ảnh NHCC

Chương trình do NSND Trần Bình biên tập, tổng đạo diễn; NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật. Đêm nhạc nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng thời lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Thông qua các ca khúc cách mạng và những tiết mục giàu cảm xúc, chương trình tái hiện những năm tháng kháng chiến hào hùng, khắc họa sự hy sinh của các thế hệ đi trước, qua đó tôn vinh giá trị của hòa bình.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc cùng Vũ đoàn Đương Đại và Vũ đoàn Mây.

Theo NSƯT Quỳnh Trang, “Vành hoa lửa” được thực hiện với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, chương trình mong muốn khơi dậy ký ức về một thời hoa lửa, giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng hòa bình và ý thức tiếp nối truyền thống yêu nước.

Tham gia biểu diễn hai ca khúc “Lá đỏ” và “Đất nước”, NSND Quang Thọ cho biết, mỗi lần cất lên những giai điệu này, ông lại nhớ về một thế hệ đã chiến đấu, hy sinh với niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Với ông, đó cũng là cách tri ân những người đã ngã xuống và gửi gắm niềm tin rằng những giá trị ấy sẽ luôn được gìn giữ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh trình diễn ba ca khúc “Khúc tráng ca đại ngàn”, “Mẹ vẫn ngóng trông” và “Những anh hùng vô danh”. Nữ ca sĩ kỳ vọng mỗi lời ca sẽ trở thành lời tri ân gửi tới quá khứ, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn các thế hệ đi trước.

Với thông điệp “Từ Vành hoa lửa đến Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, chương trình hướng tới kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi người.

NGUYỄN CHẮT