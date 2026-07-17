Hội Mỹ thuật TPHCM hướng đến sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

Ngày 17-7, Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, hướng đến nâng cao chất lượng sáng tác, phát triển công nghiệp văn hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến dự Đại hội có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM, Hội Mỹ thuật Việt Nam và đông đảo hội viên.

Đại hội lần thứ I tổ chức sau khi Hội Mỹ thuật TPHCM được kiện toàn trên cơ sở hợp nhất tổ chức hội của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo báo cáo, mặc dù giai đoạn 2020-2025 chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19, thiên tai và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Hội vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động chuyên môn. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội có 866 hội viên thuộc 6 chuyên ngành và 16 câu lạc bộ.

Trong 5 năm, Hội tổ chức 59 trại sáng tác, 254 cuộc triển lãm với sự tham gia của 7.470 tác giả, giới thiệu 22.249 tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa, sắp đặt và các loại hình nghệ thuật đến công chúng.

Ban chấp hành Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội

Cùng với hoạt động sáng tác, Hội triển khai nhiều công trình mỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động sáng tác, triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời mở rộng hợp tác chuyên môn với các địa phương và đối tác quốc tế...

Đại hội đã bầu GS-Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam, giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ I (2026 - 2031); họa sĩ Nguyễn Văn Quý giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách; họa sĩ Lâm Chí Trung giữ chức Phó Chủ tịch chuyên môn, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật; nhà điêu khắc Lê Lang Biên giữ chức Phó Chủ tịch Đối ngoại & Kinh tế...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, bám sát các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa để sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

Tại Đại hội, Ban tổ chức trao bằng khen của UBND TPHCM cho các cá nhân, tập thể đóng góp vào sự phát triển mỹ thuật thành phố

Bên cạnh đó, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đẩy mạnh nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật, xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ gắn với trách nhiệm công dân.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sáng tác, lưu trữ và quảng bá tác phẩm; đồng thời mở rộng phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhằm đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng.

THIÊN BÌNH