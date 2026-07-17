Văn hóa

Tọa đàm “Sân khấu thiếu nhi và câu chuyện phát triển khán giả”

SGGPO

Sáng 17-7, tại Nhà hát Kịch TPHCM, Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Nhà hát Kịch Thành phố tổ chức tọa đàm "Sân khấu thiếu nhi và câu chuyện phát triển khán giả".

Tọa đàm "Sân khấu thiếu nhi và câu chuyện phát triển khán giả" đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết trong đời sống sân khấu phục vụ thiếu nhi của thành phố. Ảnh: THÚY BÌNH
Tọa đàm "Sân khấu thiếu nhi và câu chuyện phát triển khán giả" đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết trong đời sống sân khấu phục vụ thiếu nhi của thành phố. Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia buổi tọa đàm có NSND Mỹ Uyên (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B); nghệ sĩ - đạo diễn Đình Toàn (Nhà hát Kịch Idecaf); nghệ sĩ - đạo diễn xiếc Nguyễn Quốc Công (Trung tâm Nghệ thuật TPHCM); diễn viên - đạo diễn Hoàng Tấn (Nhà hát Kịch Thành phố); Trưởng khoa Thẩm mỹ Nghệ thuật - Nhà Thiếu nhi TPHCM Phạm Hồng Tuấn và bé Xuân Nghi - diễn viên kịch nhỏ tuổi.

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Nghệ sĩ - đạo diễn Đình Toàn chia sẻ những khó khăn, trở ngại của đơn vị nghệ thuật tư nhân trong hành trình thực hiện các tác phẩm sân khấu thiếu nhi. Ảnh: THÚY BÌNH

Trên thị trường tổ chức biểu diễn nghệ thuật sân khấu tại TPHCM hiện có nhiều đơn vị nghệ thuật đã và đang sáng đèn các suất diễn phục vụ thiếu nhi, như: Nhà hát Kịch Idecaf, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B, Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, Sân khấu Ban Mai, Sân khấu kịch Quốc Thảo, Sân khấu kịch Hồng Vân, Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, Sân khấu Mới, Nhà hát Kịch TPHCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sân khấu Sen Việt…

Các suất diễn phục vụ thiếu nhi thường được tổ chức tập trung vào dịp hè, giúp sân khấu thiếu nhi trở nên sôi động với nhiều vở diễn, chương trình mới, đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo khán giả. Tuy nhiên, khi vào năm học mới, các sân khấu khép dần cánh cửa sàn diễn, chỉ còn một vài đơn vị cố gắng duy trì sáng đèn những suất diễn cuối tuần, không thể đáp ứng đủ nhu cầu giải trí của thiếu nhi.

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Trưởng khoa Thẩm mỹ Nghệ thuật - Nhà Thiếu nhi TPHCM Phạm Hồng Tuấn chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại tọa đàm, các ý kiến nêu lên nhiều vấn đề trăn trở, mang tính thực tiễn như: sân khấu thiếu nhi tuy sôi động nhưng không bền vững; tác phẩm sân khấu ngày nay phải đáp ứng tốt cả nhu cầu giải trí của trẻ em và phụ huynh; khó khăn trong tìm kiếm kịch bản hay để dàn dựng; làm cách nào để dàn dựng đề tài lịch sử, cách mạng, truyền thống hấp dẫn trẻ em; tìm kiếm, đầu tư và đào tạo thế hệ khán giả tương lai là việc cần làm ngay…

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Các nghệ sĩ đang trực tiếp làm sân khấu thiếu nhi tham gia tọa đàm "Sân khấu thiếu nhi và câu chuyện phát triển khán giả". Ảnh: THÚY BÌNH

Các ý kiến cũng đề xuất những giải pháp cần thực hiện như: tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng tác phẩm hay đoạt giải từ trại sáng tác; hỗ trợ cơ sở vật chất là điểm diễn để các đơn vị nghệ thuật tư nhân có thể điều kiện tốt hơn biểu diễn phục vụ thiếu nhi; cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ Sở VH-TT TPHCM và Sở GD-ĐT TPHCM trong việc đưa các tác phẩm sân khấu hay, hấp dẫn đến với các em thiếu nhi…

THÚY BÌNH

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Nhà hát Kịch IDECAF Nhà Thiếu nhi TPHCM Phạm Hồng Tuấn Trung tâm Nghệ thuật TPHCM Nhà hát Kịch Thành phố Nguyễn Quốc Công Hoàng Tấn Sân khấu kịch Quốc Thảo Đình Toàn Sân khấu Sen Việt

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