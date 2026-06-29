Báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 10-7

Ngày 29-6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo) ký ban hành Công văn số 10/BCĐ-PLTP về việc quán triệt, thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã ký ban hành Công văn số 10/BCĐ-PLTP. Ảnh: CẨM HÀ

Công văn được gửi đến Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cùng HĐND và UBND cấp tỉnh trên cả nước (xem công văn tại đây).

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, tổ chức và địa phương phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 2992-CV/VPTW ngày 11-6-2026; các kết luận của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương - người trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ, chất lượng cũng như kết quả tổng rà soát trong phạm vi trách nhiệm của mình; tập trung nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ, gửi báo cáo về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) để tổng hợp trước ngày 10-7 theo kế hoạch đã đề ra.

Ban Chỉ đạo yêu cầu cần chú trọng và khẩn trương tổ chức lấy ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Việc lắng nghe tiếng nói từ những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của pháp luật là yếu tố then chốt để phát hiện kịp thời, chính xác các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc những "điểm nghẽn" đang gây khó khăn cho hoạt động thực tiễn.

Theo Ban Chỉ đạo, những báo cáo chỉ nêu kết quả chung chung, thiếu phân tích từ thực tiễn, không lấy ý kiến đối tượng tác động hoặc không chỉ rõ được điều khoản cụ thể cần xử lý sẽ bị coi là không đạt yêu cầu.

ANH PHƯƠNG