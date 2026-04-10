Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định, đợt rà soát lần này có tính chất hoàn toàn khác biệt so với các đợt trước.

“Trước đây, việc rà soát thường mang tính chuyên đề, kỹ thuật thì lần này là một cuộc “tổng rà soát” toàn diện, đi vào thực chất, với quy mô lớn và yêu cầu cao hơn nhiều. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp hay sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, mà phải nhận diện và tháo gỡ các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh. Theo ông, phải nhìn nhận đây là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, trong đó công tác truyền thông cần được đẩy mạnh để tạo sự đồng thuận xã hội.

Quang cảnh phiên họp

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nêu rõ: Theo tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống VBQPPL, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát trong phạm vi quản lý. Nếu sau này vẫn còn tồn tại những điểm nghẽn mà đợt rà soát không phát hiện thì trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu.

Các đại biểu đã thảo luận cụ thể về kế hoạch triển khai, nhất trí tổ chức hội nghị hướng dẫn đến tận cấp xã. Tài liệu tập huấn sẽ được số hóa để thuận tiện tra cứu và sử dụng. Một số hội thảo chuyên đề cũng sẽ được tổ chức, tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều vướng mắc như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế, cải cách thủ tục hành chính...

Lộ trình thực hiện được xác định rõ theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu (dự kiến từ tháng 7 đến tháng 8), các bộ, ngành, địa phương sẽ gửi báo cáo sơ bộ, Ban Chỉ đạo sẽ tổng hợp và tổ chức các hội nghị theo vùng để lấy ý kiến, phản biện. Giai đoạn 2 (dự kiến từ tháng 11 đến tháng 12) sẽ hoàn thiện báo cáo tổng thể trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến, trình Chính phủ và Quốc hội.

ANH PHƯƠNG