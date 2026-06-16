Báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước

Chiều 16-6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí quốc gia qua các năm. Đây là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương…

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ, báo chí luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo xuất chúng và là người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ cùng hàng ngàn nhà báo thương binh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì sự nghiệp báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn, song yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí cách mạng càng trở nên quan trọng.

Các nhà báo lão thành tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về định hướng hoạt động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ bằng khẩu hiệu hay lập trường mà phải bằng chứng cứ, lập luận, ngôn ngữ chuẩn mực, thái độ bình tĩnh và uy tín nghề nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các sản phẩm báo chí chính thống cần giúp người đọc, người xem nhận rõ lẽ phải và lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động.

Bên cạnh đó, báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật và lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Các cơ quan báo chí và nhà báo cần dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương; kịp thời phát hiện vướng mắc trong thực thi chính sách, phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt và lên tiếng bảo vệ người ngay thẳng, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ “đao to búa lớn”, mà quan trọng là phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết.

101 nhà báo tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về công tác xây dựng xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị báo chí đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trên tinh thần xây dựng: phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân và kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở; đấu tranh cần thận trọng, khách quan, không quy chụp và không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng. Nhà báo cần dũng cảm nhưng tỉnh táo, kiên quyết nhưng nhân văn, sắc bén nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Việc đấu tranh với cái sai phải đi liền với bảo vệ cái đúng, tạo không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh sứ mệnh văn hóa của báo chí. Theo đó, báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức công dân.

Báo chí cần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và hướng tới cái chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong môi trường truyền thông số, khi ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại xích lại gần nhau, báo chí càng phải giữ chuẩn mực; không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách và không biến chuyện riêng tư thành “món hàng”. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn và có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề. Chuyển đổi số không chỉ là dùng công cụ mới, mà là đổi mới tư duy, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, cách tương tác và năng lực bảo vệ an toàn thông tin. Dù trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu lớn có thể hỗ trợ nhiều nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm và trách nhiệm của nhà báo.

Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện; quan tâm đào tạo đội ngũ, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp, bảo vệ quyền hành nghề của nhà báo và tạo điều kiện để báo chí chính thống cạnh tranh trong môi trường mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn 101 nhà báo tiêu biểu tiếp tục là tấm gương truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, đặc biệt là các nhà báo trẻ, về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh và tự trọng.

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt thông qua quy hoạch, sáp nhập và tinh gọn bộ máy. Việc này giúp các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo, chuyên nghiệp, tinh nhuệ và mạnh mẽ hơn.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân, đồng hành với những thay đổi lớn của đất nước; tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân trong và ngoài nước. Báo chí cũng là tiếng nói phản biện sắc sảo, thúc đẩy minh bạch xã hội, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký lưu niệm vào biểu trưng của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 101 nhà báo tiêu biểu thực hiện nghi thức ký tên lưu niệm trên bảng biểu trưng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Những chữ ký này thể hiện tinh thần dấn thân, “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, tiếp tục đưa nền báo chí nước nhà phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG

ĐỖ TRUNG - PHẠM DŨNG