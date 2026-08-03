Ủng hộ ban hành Luật Phát triển đô thị, phân cấp mạnh để đô thị bứt phá

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP trước thềm kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, khai mạc sáng nay 3-8, nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội nhấn mạnh tính cấp thiết của kỳ họp; đề nghị chuẩn bị kỹ lưỡng các chính sách, lấy người dân làm trung tâm, đề cao chất lượng luật và khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn.

ĐB BÙI HOÀI SƠN (Hà Nội), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội: Chất lượng luật quan trọng hơn số lượng luật

Trong các nội dung trọng tâm của kỳ họp, tôi đặc biệt quan tâm đến những dự án luật trực tiếp tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, nhà ở, đầu tư, ngân sách, khoa học, công nghệ; đồng thời chú ý những lĩnh vực có tác động lâu dài đến chất lượng con người và đời sống xã hội như xuất bản, kiến trúc, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát triển đô thị.

ĐB BÙI HOÀI SƠN (Hà Nội)

Đối với dự án Luật Phát triển đô thị, điều cử tri tại các đô thị lớn mong đợi không chỉ là một đạo luật giúp mở rộng không gian xây dựng hay thúc đẩy các dự án bất động sản, mà là một khuôn khổ pháp lý để tạo lập những đô thị đáng sống, có bản sắc, an toàn và bền vững.

Dự thảo luật cần khắc phục tình trạng phát triển đô thị thiếu đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng giao thông, nhà ở, trường học, bệnh viện, không gian văn hóa và các dịch vụ công. Không thể để nhà ở và dân số tăng nhanh trong khi hạ tầng xã hội luôn đi sau. Cũng không nên đánh đổi di sản, cảnh quan, cây xanh và ký ức đô thị để lấy những lợi ích kinh tế trước mắt.

Theo tôi, văn hóa phải được đặt ngay trong cấu trúc phát triển đô thị, chứ không phải được bổ sung sau khi các quyết định về đất đai, giao thông và thương mại đã hoàn tất. Luật cũng cần làm rõ trách nhiệm giải trình của chính quyền đô thị, tăng cường sự tham gia của người dân và nghiên cứu cơ chế đánh giá tác động văn hóa, xã hội đối với những dự án lớn.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và khả năng phản ứng nhanh của Quốc hội trước những yêu cầu cấp bách từ thực tiễn.

Tôi cho rằng, mỗi dự án luật phải trả lời rõ 3 câu hỏi: thực tiễn đang vướng ở đâu, nguyên nhân của điểm nghẽn là gì và quy định mới sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào. Không nên sửa luật chỉ vì đã đưa vào chương trình; càng không nên chạy theo số lượng điều khoản được sửa đổi mà chưa đánh giá đầy đủ tác động đối với người dân, doanh nghiệp và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Bên cạnh đó, cần dành đủ thời gian để các ĐB tranh luận thực chất về những vấn đề còn ý kiến khác nhau; lắng nghe chuyên gia, đối tượng chịu tác động và cử tri; kiên quyết chưa thông qua những nội dung chưa được chuẩn bị kỹ.

ĐB TRẦN THỊ DIỆU THÚY, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM: Phân cấp mạnh để đô thị bứt phá

Tôi hoàn toàn nhất trí với việc tổ chức kỳ họp này bởi tính cấp bách của các nội dung trong nghị trình. Thực tiễn đang đòi hỏi những giải pháp kịp thời, không thể chờ đợi lâu hơn. Dù không tổ chức tiếp xúc cử tri theo cách truyền thống, Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM đã chủ động tổ chức hàng loạt hội thảo chuyên sâu, tiếp cận sát các vướng mắc thực tế, bảo đảm tiếng nói của cử tri vẫn được phản ánh đầy đủ tại nghị trường.

ĐB TRẦN THỊ DIỆU THÚY, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM

Là ĐB Quốc hội TPHCM, tôi đặc biệt quan tâm đến dự án Luật Phát triển đô thị. Theo tôi, một trong những điểm đột phá của dự thảo luật là cơ chế cho phép HĐND TPHCM ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện luật ngay, không phải chờ các nghị định của Trung ương. Để chuẩn bị cho dự luật này, TPHCM đã tổ chức khoảng 20 cuộc họp, lấy ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước, đi sâu vào cả các lĩnh vực xã hội, văn hóa chứ không chỉ kinh tế. Mục tiêu là tạo ra cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ nhất để TPHCM đạt mức tăng trưởng 2 con số một cách bền vững.

Bên cạnh đó, qua phản ánh của cử tri, tôi nhận thấy “bộ 3” dự luật sửa đổi về đất đai, kinh doanh bất động sản và nhà ở cũng được người dân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Đây là những chính sách rất quan trọng nhằm tháo gỡ rào cản, có khả năng tạo ra làn sóng đầu tư mới cho thị trường, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

ĐB NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Hải Phòng: Phát triển đô thị phải lấy người dân làm trung tâm

Tôi cho rằng đây là một kỳ họp đặc biệt quan trọng bởi mức độ tác động sâu rộng của các nội dung được xem xét. Dù không tổ chức tiếp xúc cử tri riêng cho kỳ họp này, thông tin, kiến nghị của cử tri vẫn được chúng tôi tiếp nhận thường xuyên qua công tác dân nguyện, đơn thư, phản ánh của báo chí, hiệp hội… để chuyển tới diễn đàn Quốc hội.

ĐB NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Hải Phòng

Đối với dự án Luật Phát triển đô thị, tôi hoàn toàn ủng hộ sự cần thiết ban hành luật để nâng cao hiệu quả quản trị các siêu đô thị. Quan điểm của tôi là phát triển đô thị phải đặt người dân ở vị trí trung tâm. Luật không thể chỉ hướng đến mở rộng diện tích đô thị hóa hay gia tăng giá trị bất động sản, mà còn phải bảo đảm không gian xanh, khả năng chống ngập, trường học, bệnh viện và nhà ở phù hợp cho người thu nhập thấp…

Tôi cũng đồng tình rằng những dự án chưa đủ điều kiện thì không nên thông qua vì áp lực tiến độ. Cần phân loại nội dung theo mức độ “chín” của chính sách, dành thời lượng thảo luận tương xứng với độ phức tạp và phạm vi tác động của từng dự án luật. Không nhất thiết mọi dự án đều có thời gian thảo luận như nhau. Những luật liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đất đai, tài chính, tổ chức bộ máy hoặc phân quyền cho địa phương cần được bố trí thời gian thảo luận sâu hơn.

ANH THƯ - PHAN THẢO thực hiện