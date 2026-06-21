Tối 21-6, tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn (TP Hải Phòng), đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 với chủ đề “Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong”.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, báo chí luôn là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn và hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam ra thế giới. Sau 20 năm, Giải Báo chí quốc gia đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất, tôn vinh bản lĩnh chính trị và tinh thần dấn thân vì nhân dân của các nhà báo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước những thời cơ và thách thức của giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Người làm báo không bao giờ được quên các giá trị cốt lõi: lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và sự gắn bó máu thịt với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, nhiệm vụ của báo chí là phải tuyên truyền hiệu quả hơn nữa chủ trương của Đảng; ở đâu có luận điệu xuyên tạc, ở đó phải có sự phản bác đanh thép của báo chí để nói lên sự thật. Bên cạnh đó, mỗi nhà báo cần nâng cao năng lực phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận, giúp chuyển hóa các chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể trong toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho tác giả đoạt giải. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Chủ tịch Quốc hội, để thực hiện sứ mệnh này, người làm báo hiện nay cần hội tụ đủ: bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và năng lực chuyên môn cao, đặc biệt là phải thành thạo công nghệ để thích ứng với môi trường truyền thông biến động.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm tin báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén để phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân trong hành trình hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tác phẩm "Công trình báo chí dữ liệu đặc biệt: TPHCM 50 năm - Những dấu ấn tự hào qua trang Báo Sài Gòn Giải Phóng" đoạt giải C (nhà báo Minh Phong, Báo Sài Gòn Giải Phóng ngoài cùng bìa phải) thay mặt nhóm tác giả nhận chứng nhận của Hội đồng Giải Báo chí quốc gia. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước đó, phát biểu khai mạc lễ trao giải, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh, Giải Báo chí quốc gia đã đi qua chặng đường 20 năm, trở thành sự kiện chính trị - nghề nghiệp uy tín, thân thuộc trong đời sống báo chí cả nước.

Phía sau mỗi tác phẩm báo chí là tư duy sắc sảo, quá trình kiểm chứng bền bỉ, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Dù đoạt giải hay không, mỗi tác phẩm tham dự đều là kết tinh của lao động sáng tạo nghiêm túc, góp phần làm nên tầm vóc, giá trị và sức sống của Giải Báo chí quốc gia.

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hiện nay, AI đang đặt ra thách thức chưa từng có khi tin giả, hình ảnh, âm thanh, văn bản giả mạo có thể được tạo ra với tốc độ rất nhanh, khiến công chúng khó phân biệt thật - giả.

Trong bối cảnh đó, vai trò cốt lõi của báo chí không chỉ là sản xuất thông tin, mà còn là xác nhận thông tin, phân tích, lý giải và chịu trách nhiệm về thông tin. Báo chí chuyên nghiệp phải tiếp tục mang đến cho xã hội những thông tin trung thực, khách quan, được kiểm chứng kỹ lưỡng, có ích cho cộng đồng và góp phần củng cố niềm tin xã hội.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 thể loại. Các tác phẩm được vinh danh phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 2 giải C với tác phẩm loạt 3 bài "Ảo vọng quyền lực trong thế giới mạng" của nhóm tác giả Võ Thị Hồng Hiệp, Lê Hoàng Việt Lâm, Hoàng Diệp Hằng và tác phẩm "Công trình báo chí dữ liệu đặc biệt: TPHCM 50 năm - Những dấu ấn tự hào qua trang Báo Sài Gòn Giải Phóng" của nhóm tác giả Nguyễn Chiến Dũng, Võ Minh Phong, Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Thị Tuyết Dân, Lê Thị Hữu Vi, Trần Thụy Phương Quyên.

Các tác phẩm đoạt giải A ở các thể loại báo chí Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (báo in) Tác phẩm loạt 5 bài "Vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Đổi mới mô hình quản trị, xây dựng bộ máy công bộc vì dân", Báo Hànộimới, Hội Nhà báo TP Hà Nội. Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (báo in) Tác phẩm loạt 5 bài "Lan tỏa động lực, khát vọng phát triển từ đại hội đảng bộ các cấp", Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, Ghi chép (báo in) Tác phẩm loạt 4 kỳ “Bóc trần đường dây “bức tử” rừng xanh", Báo Nông thôn ngày nay, Liên Chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận (phát thanh) Tác phẩm loạt 3 bài "Quản trị rủi ro thiên tai – Nhìn từ mưa lũ lịch sử", Ban Thời sự, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Giải Chương trình phát thanh tổng hợp, tọa đàm, phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra (phát thanh) Tác phẩm Chương trình thời sự đặc biệt “Ngày hội non sông”, Ban Thời sự, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Giải Bình luận, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm (truyền hình) Tác phẩm "Nhà tù vô hình: Giải mã chiêu trò bắt cóc online", Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM. Giải Phim tài liệu, ký sự truyền hình Tác phẩm "Hành trình thống nhất", Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (báo điện tử) Tác phẩm "Kiến thiết không gian bảo tồn: Mệnh lệnh sống còn, trách nhiệm với tương lai", Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo điện tử) Tác phẩm loạt 4 kỳ “Phù phép rau trôi nổi vào bữa ăn học đường", Báo Điện tử Dân Việt, Liên Chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Giải Báo chí đa phương tiện Tác phẩm Chuyên trang Báo chí cách mạng Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam của Ban Nhân Dân điện tử, Ban Công nghệ, Ban Quản lý phóng viên thường trú, Cơ quan đại diện miền Trung – Tây Nguyên, Cơ quan đại diện miền Nam – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. Giải Báo chí sáng tạo Tác phẩm "Đi cùng diễu binh", Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

ĐỖ TRUNG