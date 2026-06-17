Bảo đảm an toàn hồ thủy điện, hệ thống điện trước đợt mưa lớn

Chiều 17-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin dự báo, từ chiều tối 17-6 đến sáng sớm 18-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công thương đã ban hành Công điện 4431/CĐ-PCTT yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn công trình công nghiệp, năng lượng và hoạt động sản xuất.

Cụ thể, các sở công thương phải tăng cường kiểm tra an toàn đối với đập, hồ chứa thủy điện, hệ thống lưới điện và hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là các hồ đập xung yếu, thủy điện nhỏ hoặc công trình đang thi công, sửa chữa.

Đoàn công tác của Bộ Công thương kiểm tra an toàn hồ chứa tại Thủy điện Bản Vẽ nhằm ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Ảnh minh hoạ: BỘ CÔNG THƯƠNG

Bộ Công thương yêu cầu các chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức trực ban nghiêm túc và cảnh báo cho người dân tại khu vực hạ du trước khi điều tiết hoặc tăng lưu lượng xả nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trên lưới điện, chuẩn bị phương án khôi phục nhanh nếu hoạt động cung cấp điện có sự cố, bảo đảm điện cho các phụ tải quan trọng trong mùa mưa bão.

Các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản phải kiểm tra bãi thải, hồ chứa bùn thải quặng đuôi, hệ thống thoát nước nhằm phòng ngừa nguy cơ tràn bùn, vỡ đập nếu xuất hiện mưa lớn.

Các địa phương xây dựng phương án dự trữ hàng hóa tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập, bảo đảm cung ứng đầy đủ lương thực, nước uống và các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 16-6 đến sáng 17-6, nhiều nơi ở phía Bắc nước ta đã ghi nhận lượng mưa lớn tại các trạm: Việt Vinh (Tuyên Quang) 205,4mm, Bằng Thanh (Thái Nguyên) 189,4mm...

Chiều 17-6, TPHCM có mưa. Ảnh: QUỐC ANH

Còn theo dữ liệu cập nhật đến 17 giờ ngày 17-6 từ hệ thống đo mưa tự động Vrain, nhiều khu vực trên cả nước có mưa với cường độ từ vài chục đến hơn 200mm. Mưa lớn tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Bắc. Một số nơi tại Tuyên Quang, Thái Nguyên đã có mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Tại khu vực phía Nam, nhiều địa phương cũng có mưa 20-100mm, riêng một số nơi ở Lâm Đồng (116mm) và Đồng Nai (94mm) có mưa to đến rất to. TPHCM có lượng mưa 38mm.

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