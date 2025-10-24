Thủ tướng yêu cầu báo cáo thực trạng tiêu thoát nước đô thị, an toàn hồ đập thủy điện

Ngày 24-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký văn bản giao các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị báo cáo toàn diện về công tác phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, hướng tới Hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai, dự kiến tổ chức giữa tháng 11.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo thực trạng tiêu thoát nước đô thị, an toàn của các hồ đập thủy điện

Thủ tướng yêu cầu:

Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo liên quan đến thực trạng tiêu thoát nước đô thị (nhất là tại Hà Nội, Thái Nguyên, Sơn La, Tuyên Quang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Đồng Nai và TPHCM); vấn đề sạt lở đường, cầu, ảnh hưởng thoát lũ, chia cắt giao thông khi mưa lũ (nhất là tại miền núi, trung du Bắc bộ và khu vực Trung bộ); vấn đề bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền và phương tiện vận tải, du lịch hoạt động trên sông, trên biển, trên vịnh (trong đó cần rà soát, đánh giá lại quy chuẩn, tiêu chuẩn, thực trạng, nguyên nhân để có các giải pháp khắc phục bảo đảm khả thi, hiệu quả).

Bộ Công thương chuẩn bị báo cáo đánh giá cụ thể về an toàn của các hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải và cung cấp điện, có các giải pháp để bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện (nhất là các hồ thủy điện Thác Bà, Bản Vẽ), hệ thống điện trong mọi tình huống trước diễn biến thiên tai, bão, lũ ngày càng cực đoan.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế đê sông, đê biển, hồ đập thủy lợi; quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ trên một số lưu vực sông, nhất là trên lưu vực sông Hồng; quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và Quy hoạch phòng, chống lũ hệ thống sông Đáy, kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp thực tiễn, bảo đảm yêu cầu phòng, chống lũ trong tình hình mới, hoàn thành chậm nhất trong năm 2026.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chuẩn bị báo cáo về công tác huy động, điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch UBND các tỉnh thành ven sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, đặc biệt là Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương bị ngập lụt nặng do mưa lũ vừa qua (như Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La) chỉ đạo tổng rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai, thủy lợi, tài nguyên nước, xây dựng, nhất là các hành vi xây dựng trái phép nhà cửa, công trình, bến bãi, tập kết vật liệu xây dựng trên bãi sông, bờ sông, lấn chiếm không gian thoát lũ, chứa lũ, thoát nước của sông, kênh thủy lợi.

LÂM NGUYÊN