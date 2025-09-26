Báo Sài Gòn Giải Phóng giữ vai trò cơ quan truyền thông dẫn dắt, truyền cảm hứng, động lực

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, các đồng chí lãnh đạo của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) nhận quyết định đã khẳng định được phẩm chất, năng lực của mình và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáng 26-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì.

Cùng dự còn có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao quyết định bổ nhiệm nhằm kiện toàn Ban Biên tập Báo SGGP. Theo đó, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo SGGP, giữ chức Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP; 5 Phó Tổng Biên tập gồm các nhà báo: Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa và Lê Minh Tùng.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, giữ chức vụ Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM.

Đồng thời, trao quyết định chỉ định nhân sự của 6 phường, xã: An Phú, Vĩnh Hội, Phú Nhuận, Cầu Ông Lãnh, Phước Hải, Bình Châu.

Vững vàng trên cương vị mới

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng chí nhận xét, các đồng chí nhận nhiệm vụ hôm nay đã khẳng định được phẩm chất, năng lực của mình. Đồng chí tin tưởng các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, TPHCM đang nỗ lực toàn diện, đẩy mạnh vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nỗ lực thực hiện các hoạt động thi đua yêu nước ở mọi lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Ban Thường vụ Thành ủy luân chuyển, điều động, bổ nhiệm các đồng chí từ cấp sở, ngành của thành phố về cơ sở để đảm đương các yêu cầu, nhiệm vụ ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các đồng chí tiếp cận ngay công việc mới, trọng trách mới và tin tưởng, các đồng chí chuẩn bị tâm thế, tư duy, phong cách mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Song song đó, các đồng chí nhận nhiệm vụ triển khai ngay chương trình hành động cá nhân; tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình, kế hoạch công tác ngay khi nhận nhiệm vụ để cùng với tập thể cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí nhấn mạnh, TPHCM không có việc gì là việc nhỏ, mọi đóng góp đều có ý nghĩa riêng, hòa chung thành sức mạnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương để cùng đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển TPHCM.

Truyền cảm hứng cho các đơn vị

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Văn được giao nhiệm vụ Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP.

Nhắc lại quá trình gần 30 năm công tác của đồng chí Nguyễn Khắc Văn với nhiều vị trí khác nhau, đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng với nhiệt huyết, kinh nghiệm, uy tín, đồng chí Nguyễn Khắc Văn sẽ xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất để Báo SGGP mãi xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ TPHCM, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; dẫn dắt và truyền cảm hứng, động lực phấn đấu cho nhiều cơ quan truyền thông khác để đóng góp cho sự phát triển chung của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhận xét quá trình công tác của các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo SGGP và chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM bổ nhiệm. Đối với các đồng chí từ Báo Bình Dương và Báo Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) được giao nhiệm vụ Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, các đồng chí nhanh chóng hội nhập, đoàn kết thống nhất, góp phần chung sức nâng cao năng lực và uy tín của tờ báo Đảng, đóng góp cải tiến tờ báo ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, Báo SGGP giữ vai trò cơ quan truyền thông có tính định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và động lực đến các tầng lớp nhân dân; kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ công chúng, góp phần chung sức, đồng lòng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương của TP để xây dựng và phát triển TPHCM như kỳ vọng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhận xét, Báo SGGP là nơi đào tạo thực tiễn nghề làm báo và truyền thông, xuất bản, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực này. Đồng chí tin tưởng đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, nhận nhiệm vụ Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp, sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn ban đầu, sớm nhập cuộc để lãnh đạo Nhà xuất bản Tổng hợp phát triển ngày càng mạnh.

