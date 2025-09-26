TPHCM điều động loạt cán bộ về cơ sở

Chính trị

Ngày 26-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì buổi trao quyết định.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

598340050665322360.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ về cơ sở công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Đỗ Hải Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đồng chí Phan Công Vinh, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

0a3955cc90fe1aa043ef.jpg

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đồng chí Hồ Ngọc Việt, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Phát triển Khoa học công nghệ, Sở KH-CN TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đồng chí Phan Minh Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hải nhiệm kỳ 2025-2030

VĂN MINH - THU HƯỜNG

