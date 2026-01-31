Báo SGGP đã chuyển đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng

Phiếu chuyển số 26010 đến Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (Đồng Nai) theo đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Sáng, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26011 đến UBND tỉnh An Giang (An Giang) theo đơn của ông Hoàng Công Tâm, ngụ Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tố cáo CBCC; phiếu chuyển số 26012 đến UBND xã Nhà Bè (TPHCM) theo đơn của ông Phạm Thành Nhân, ngụ xã Nhà Bè, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26013 đến UBND xã Nhà Bè (TPHCM) theo đơn của ông Nguyễn Văn Tùng, ngụ xã Nhà Bè, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26014 đến UBND xã Bình Hưng (TPHCM), theo đơn của ông Nguyễn Hoàng Chương, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, khiếu nại đất đai;

Phiếu chuyển số 26015 đến Sở Xây dựng TPHCM, theo đơn của bà Lưu Thị Bình, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM, đề xuất một số vấn đề về quản lý nhà chung cư; phiếu chuyển số 26016 đến UBND phường Bình Phú (TPHCM), theo đơn của ông Đào Văn Hiền, ngụ phường Phú Lâm, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26017 đến Thanh tra tỉnh Gia Lai, theo đơn của bà Lê Thị Thạch, ngụ xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26018 đến Thanh tra tỉnh Gia Lai theo đơn của ông Đặng Quang Bình, ngụ xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26019 đến UBND phường Tam Bình (TPHCM), theo đơn của ông Nguyễn Tử Lang, ngụ phường Tam Bình, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26020 đến cơ quan CSĐT Công an TPHCM theo đơn của bà Thái Thị Thúy Phượng, ngụ phường Gia Định, TPHCM, tố giác tội phạm.

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

BỘ PHẬN CTBĐ