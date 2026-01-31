Nhịp cầu bạn đọc

Báo SGGP đã chuyển đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng

SGGP

Phiếu chuyển số 26010 đến Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (Đồng Nai) theo đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Sáng, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26011 đến UBND tỉnh An Giang (An Giang) theo đơn của ông Hoàng Công Tâm, ngụ Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tố cáo CBCC; phiếu chuyển số 26012 đến UBND xã Nhà Bè (TPHCM) theo đơn của ông Phạm Thành Nhân, ngụ xã Nhà Bè, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26013 đến UBND xã Nhà Bè (TPHCM) theo đơn của ông Nguyễn Văn Tùng, ngụ xã Nhà Bè, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26014 đến UBND xã Bình Hưng (TPHCM), theo đơn của ông Nguyễn Hoàng Chương, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, khiếu nại đất đai;

Phiếu chuyển số 26015 đến Sở Xây dựng TPHCM, theo đơn của bà Lưu Thị Bình, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM, đề xuất một số vấn đề về quản lý nhà chung cư; phiếu chuyển số 26016 đến UBND phường Bình Phú (TPHCM), theo đơn của ông Đào Văn Hiền, ngụ phường Phú Lâm, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26017 đến Thanh tra tỉnh Gia Lai, theo đơn của bà Lê Thị Thạch, ngụ xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26018 đến Thanh tra tỉnh Gia Lai theo đơn của ông Đặng Quang Bình, ngụ xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26019 đến UBND phường Tam Bình (TPHCM), theo đơn của ông Nguyễn Tử Lang, ngụ phường Tam Bình, TPHCM, khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 26020 đến cơ quan CSĐT Công an TPHCM theo đơn của bà Thái Thị Thúy Phượng, ngụ phường Gia Định, TPHCM, tố giác tội phạm.

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

BỘ PHẬN CTBĐ

Từ khóa

HOÀNG CÔNG TÂM UBND phường Bình Phú Đặng Quang Bình Tân Sơn Hòa Đào Văn Hiền Thanh tra tỉnh Gia Lai UBND xã Bình Hưng Đề Gi Đặc khu Phú Quốc Phạm Thành Nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn