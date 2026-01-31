Nhịp cầu bạn đọc

Hà Tĩnh chấm dứt thực hiện dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ

Vật liệu thi công dự án chưa được sử dụng bị bỏ lại, nằm ngổn ngang nhiều năm nay
Vật liệu thi công dự án chưa được sử dụng bị bỏ lại, nằm ngổn ngang nhiều năm nay

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, vừa ký Văn bản số 10201/UBND-NL1 đồng ý chấm dứt thực hiện dự án Hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam Kỳ Anh; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước, quản lý điều hành các dự án đã để xảy ra các tồn tại, thiếu sót, vướng mắc.

Trước đó, Báo SGGP đã có bài viết “Dự án tách nước phân lũ bao giờ thoát “treo”, phản ánh: Dự án có vốn đầu tư hơn 886 tỷ đồng, sau 16 năm triển khai, do gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, nguồn vốn nên dự án vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục thi công dang dở rồi bỏ hoang, xuống cấp, hư hỏng.

