Xử lý xe đò đón khách né bến: Nơi nghiêm, nơi không

Sau vệt bài phản ánh của Báo Sài Gòn Giải Phóng về tình trạng xe tuyến cố định tổ chức đón, trả khách trá hình tại các văn phòng, bãi xe trên địa bàn một số phường, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Xe đò đón khách trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường An Đông, TPHCM)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng xe khách “né bến”, đón trả khách tại các văn phòng đại diện, bãi giữ xe hoặc trên lòng lề đường vẫn diễn ra phức tạp, gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động vận tải hành khách.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, đến thời điểm hiện nay, phường Chợ Quán (TPHCM) là địa phương đầu tiên đã có báo cáo kết quả xử lý cụ thể. Theo thông tin từ lãnh đạo phường, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 78 trường hợp nhà xe vi phạm trật tự lòng lề đường, tổ chức đón trả khách không đúng nơi quy định, với tổng số tiền xử phạt 63,8 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo phường Chợ Quán cho biết, trong tuần này, lãnh đạo phường sẽ tổ chức làm việc với từng bộ phận liên quan, bao gồm lực lượng trật tự đô thị, công an phường và các đơn vị phụ trách an toàn giao thông, nhằm triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xe tuyến cố định đón, trả khách trá hình như báo chí đã phản ánh. Quan điểm của phường là kiên quyết không để tái diễn tình trạng vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Trong khi đó, tại phường Chợ Lớn, nơi cũng được phản ánh có tình trạng xe tuyến cố định hoạt động đón, trả khách không đúng quy định, việc cung cấp thông tin cho báo chí vẫn còn nhiều hạn chế. Khi phóng viên liên hệ chủ tịch phường để tìm hiểu kết quả xử lý sau phản ánh của Báo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo phường cho biết cần liên hệ công an phường - đơn vị trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý để có thông tin chính xác. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần liên hệ, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ công an phường về nội dung này.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, việc kiểm tra, xử lý các trường hợp xe tuyến cố định đón, trả khách không đúng nơi quy định thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông. Sở Xây dựng chỉ thực hiện vai trò quản lý nhà nước, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi kết quả thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sở vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức nào từ các phường được phản ánh có tình trạng vi phạm nói trên.

Nhiều ý kiến cho rằng, để xử lý dứt điểm tình trạng xe tuyến cố định đón, trả khách trá hình, cần có sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của chính quyền cơ sở, đặc biệt là vai trò của công an phường và lực lượng trật tự đô thị. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan, tránh tình trạng “trên chỉ đạo, dưới im lặng”.

Báo SGGP sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát và thông tin đến bạn đọc về kết quả xử lý của các địa phương đối với tình trạng xe tuyến cố định đón, trả khách không đúng quy định, góp phần lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố.

Thực tế này cho thấy, dù đã có chỉ đạo từ cơ quan quản lý cấp sở và phản ánh từ báo chí, việc tổ chức kiểm tra, xử lý tại một số địa phương vẫn chưa được triển khai đồng bộ, thiếu thông tin minh bạch. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách mà còn làm giảm niềm tin của người dân vào công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, an toàn giao thông.

QUỐC HÙNG