Cùng bạn đọc

Sau số báo Tất niên hôm nay, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ nghỉ Tết Nguyên đán. Số báo Tân niên sẽ đến với bạn đọc vào ngày thứ hai 23-2-2026 (mùng 7 tết). Trong thời gian nghỉ tết, mời quý bạn đọc theo dõi tin tức thời sự, các bài viết đặc sắc được cập nhật liên tục trên Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử tại địa chỉ www.sggp.org.vn và trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ - 2026, những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc Quý bạn đọc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

