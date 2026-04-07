Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tiếp nhận 229 tác phẩm từ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chiều 7-4, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97A, đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành) diễn ra Lễ tiếp nhận 229 tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc tăng cường công tác sưu tầm, bổ sung bộ sưu tập mỹ thuật đương đại của thành phố.

Các đại biểu, khách mời tham quan, thưởng lãm tác phẩm

Theo thông tin từ Ban tổ chức, số tác phẩm được tiếp nhận gồm 1 tranh lụa, 23 tranh sơn dầu, 1 tranh acrylic, 4 tranh sơn mài và 200 tranh đồ họa (trong đó có 145 tác phẩm của Việt Nam và 55 tác phẩm nước ngoài). Đây là các tác phẩm của nhiều họa sĩ như Nguyễn Đăng Khoát, Ca Lê Thắng, Đặng Xuân Hòa, Siu Quý, Đặng Mậu Tựu, Mai Anh Dũng, Huỳnh Phú Hà, Ngân Chài… được tuyển chọn từ các trại sáng tác thường niên và quốc tế của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Các tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn 2000-2020, đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình, phản ánh các chủ đề về quê hương, đất nước, con người và phong cảnh. Mỗi tác phẩm là một góc nhìn nghệ thuật riêng, góp phần thể hiện đời sống sáng tạo của mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Việc tiếp nhận số tác phẩm này không chỉ làm phong phú thêm bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM mà còn tạo điều kiện để công chúng trong và ngoài nước có thêm cơ hội thưởng lãm, nghiên cứu nghệ thuật đương đại khi đến tham quan.

THIÊN BÌNH