Bắt buộc sử dụng xăng sinh học E10 từ năm 2026: Có lộ trình, tránh áp dụng quá nhanh

Việt Nam đang thí điểm xăng sinh học E10 và dự kiến bắt buộc áp dụng từ đầu năm 2026. Sau hơn một tháng triển khai, dù có nghiên cứu khẳng định xăng E10 an toàn và giảm phát thải, nhưng người tiêu dùng vẫn băn khoăn về độ bền động cơ và hiệu quả sử dụng.

Sẽ loại bỏ xăng khoáng Ron95, Ron92

Việt Nam đã thử nghiệm bán xăng sinh học E10 từ ngày 1-8 tại Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM. Trong khi xăng E5 vẫn đang áp dụng chính thức thì E10 mới ở giai đoạn thí điểm và Bộ Công thương đề xuất từ ngày 1-1-2026, xăng E10 sẽ trở thành loại xăng bắt buộc cho ô tô, xe máy dùng xăng (loại bỏ hoàn toàn xăng khoáng Ron95, Ron92 truyền thống).

Sau 1 tháng rưỡi triển khai, đến nay nhiều người tiêu dùng vẫn còn lo ngại về việc xăng sinh học (bao gồm cả E5, E10) ảnh hưởng độ bền động cơ, gây nóng máy, ảnh hưởng phụ kiện xe (bơm xăng, gioăng cao su) - nhất là với các xe đời cũ hoặc xe nhập khẩu cao cấp. Tuy nhiên, nhiều người trải nghiệm lại cho biết xe vẫn “chạy bình thường”, có xe cảm giác “bốc hơn” so với khi dùng E5 hoặc xăng khoáng. Riêng về giá cả, chị Nguyễn Mai Lan (ở Hà Nội) cho biết: “Giá xăng E10 trong 3-4 kỳ điều chỉnh vừa qua luôn rẻ hơn xăng Ron95 nhưng chỉ một xíu (vài trăm đồng/lít), tức là không chênh lệch đáng kể, nên chưa đủ kích thích tiêu dùng xăng sinh học”.

Ở góc độ kinh doanh, đại diện một số cửa hàng bán thử nghiệm xăng E10 cho biết, tiêu thụ E10 đang tăng dần, nhưng vẫn thấp hơn so với xăng khoáng truyền thống. Theo thông tin từ Petrolimex, xăng E10 đã triển khai thử nghiệm tại 36 cửa hàng (chủ yếu tại TPHCM), lượng bán trung bình 40.000 lít/ngày, tổng gần 1.500.000 lít xăng E10 trong tháng 8. PVOil đang bán tại 11 cửa hàng (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng) với tổng lượng tiêu thụ 350.000 lít trong 1 tháng thí điểm. Sản lượng trung bình của PVOil tại Hà Nội là khoảng 10.000 lít/ngày.

Xăng E10 phù hợp với nhiều loại xe

Liên quan những lo ngại của người tiêu dùng, TS Phạm Hữu Tuyến, chuyên gia cơ khí thuộc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã nghiên cứu, thử nghiệm loại xăng E10. Qua nghiên cứu một số tính năng, tiêu chuẩn…, TS Phạm Hữu Tuyến khẳng định công suất và tiêu hao nhiên liệu khi dùng E10 tương đương, thậm chí có thể tốt hơn xăng khoáng.

“Xăng E10 an toàn cho phần lớn xe, nhưng cần minh bạch về loại xe tương thích để tránh rủi ro. Chỉ những xe đời cũ, dùng chế hòa khí mới có khả năng bị ảnh hưởng. Do đó, các nhà sản xuất, nhập khẩu ô tô, xe máy ở Việt Nam cần công bố danh sách các mẫu xe tương thích và phù hợp xăng E10, giúp người tiêu dùng yên tâm”, TS Phạm Hữu Tuyến chia sẻ.

Từ tháng 6 đến 8-2025, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đã phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu về xăng E10 khi sử dụng cho xe máy. Kết quả là giúp giảm phát thải CO và HC, nhưng NOx tăng nhẹ. “Mức tiêu hao nhiên liệu giảm nhẹ 2%-5% so với xăng khoáng Ron95. Các tính năng khác như khởi động, tăng tốc, vận hành đường dài không khác biệt”, đại diện VAMM thông tin.

Theo kết quả thử nghiệm của Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 tương thích với hầu hết các dòng xe như Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio..., trong khi loại xăng E5Ron92 không phải phù hợp với mọi loại xe. Mặc dù vậy, các đơn vị nghiên cứu vẫn cảnh báo nhiên liệu phối trộn phải đạt chuẩn QCVN 01:2022/BKHCN để tránh nguy cơ ăn mòn hoặc ảnh hưởng động cơ. Đồng thời, nên ban hành lộ trình mở rộng xăng E10 phù hợp với điều kiện Việt Nam, tránh áp dụng quá nhanh. Chỉ nên ưu tiên loại E10Ron95-III và E10Ron95-IV, vì đây là mức đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro III-V.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, xăng sinh học đã được cung cấp thí điểm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và bước đầu ghi nhận sự quan tâm tích cực từ người tiêu dùng. Hiện 2 doanh nghiệp đầu mối là Petrolimex, PVOil đã sẵn sàng hạ tầng phối trộn và phân phối, đảm bảo cung ứng đồng bộ xăng E10 từ ngày 1-1-2026 trên cả nước. Bộ Công thương đang xây dựng dự thảo thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Mục đích nhằm thay thế dần xăng khoáng (Ron92, Ron95) bằng xăng sinh học (E10, tiến tới E15); đảm bảo nhiên liệu tiêu thụ phù hợp tiêu chuẩn khí thải Euro III-V cho xe cơ giới.

