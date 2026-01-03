Bắt đối tượng truy nã sau hơn 20 năm lẩn trốn tại Lào

Ngày 3-1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Thò Chá Xìa (sinh năm 1972, trú tại xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An) sau hơn 20 năm lẩn trốn tại Lào.

Sau hơn 20 năm lẩn trốn tại Lào, Thò Chá Xìa đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, Thò Chá Xìa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với tổng khối lượng ma túy hơn 60kg. Đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã ngày 17-5-2004 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình lẩn trốn tại Lào, đối tượng Thò Chá Xìa thay tên đổi họ, cắt đứt liên lạc với người thân, sống theo kiểu nay đây mai đó.

Sau một thời gian kiên trì rà soát, xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Thông Thụ đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An), Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã bắt giữ thành công Thò Chá Xìa.

Hiện đối tượng đã được di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG