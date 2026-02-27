Bắt nhóm người chặn xe, bắt giữ phụ nữ, buộc chuyển 157 triệu đồng

Sau khi chặn xe máy trên quốc lộ, khống chế và đánh đập một phụ nữ để ép chuyển 157 triệu đồng, nhóm 9 người còn đưa nạn nhân về hướng biên giới với ý định bán sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngày 27-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 9 người để điều tra hành vi "Cướp tài sản" và "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 21-2, chị L.T.M. (41 tuổi, ngụ xã Tân Long) chạy xe máy SH Mode trên Quốc lộ 62, hướng từ phường Kiến Tường về xã Bình Hiệp. Khi qua khu vực cầu Mộc Hóa, chị bị nhóm người đi ôtô 4 chỗ màu trắng chặn đầu xe.

Sau đó, hai người trong nhóm xuống xe, một người cầm dao uy hiếp, ép chị M. lên ôtô. Các nghi phạm lấy xe máy, điện thoại, túi xách có 300.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Nhóm người này chở chị M. di chuyển hơn 70km đến một nhà nghỉ ở xã Tân Trụ. Trên đường đi và tại phòng trọ, nạn nhân tiếp tục bị đánh, đe dọa. Những người này dùng vật dụng trong phòng hành hung, buộc chị chuyển 157 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của một người trong nhóm.

Đến khoảng 8 giờ ngày 22-2, các nghi phạm đưa chị M. lên ôtô 7 chỗ, chạy về hướng xã Bình Hiệp với ý định bán sang Campuchia. Khi dừng ăn tại quán ven Quốc lộ 62, thuộc xã Thạnh Hóa, lợi dụng sơ hở, nạn nhân bỏ chạy và đến Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường, ghi nhận bị nhiều thương tích ở vùng đầu, mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét, bắt giữ Võ Văn Tường (42 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi), Võ Văn Tuấn (26 tuổi), Nguyễn Thành Thọ (26 tuổi), Lý Kim Toàn (26 tuổi), Lê Thị Như Linh (27 tuổi), Nguyễn Văn Quí (23 tuổi), Trương Thành Công (23 tuổi). Lê Minh Luân (45 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa) là tài xế điều khiển ôtô 4 chỗ, chạy xe dịch vụ do Tường thuê.

Cơ quan điều tra xác định Tường là người cầm đầu. Khám xét phòng nghỉ nơi nhóm này thuê, công an thu giữ một bộ dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy đá, xe máy của nạn nhân, quần áo có dấu vết nghi là máu và một số vật chứng liên quan.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

QUANG VINH