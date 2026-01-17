Bắt giữ 35 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lừa đảo

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 35 đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 17-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa triệt phá chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Theo đó, thời gian qua, các nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền. Từ tài khoản “ảo” nhận tiền lừa đảo ban đầu, tiền chưa mã hóa tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy bắt thủ phạm.

Thậm chí, với quy định bắt buộc phải xác nhận sinh trắc học của ngân hàng Nhà nước, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống xác nhận.

Nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, ngày 16-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng về các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng".

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng nằm trong đường dây này, Cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng với tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm.

Đáng nói, giao dịch không ghi rõ nội dung nhưng nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro, thậm chí không phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

PHẠM NGA