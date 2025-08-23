Bắt giữ 4 đối tượng mua bán người, ép nạn nhân làm tiếp viên quán karaoke

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai xác minh, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án “Mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật”.

4 đối tượng bị Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, em T.B.N. (sinh năm 2012, trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) bị đối tượng nam có biệt danh “Tuấn Bi” (ở nhà thuê trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn) dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân với lãi suất cao và ép N. làm tiếp viên cho “Tuấn Bi” để trả nợ. Sau đó, N. tiếp tục bị bán cho nhiều đối tượng khác nhau để làm nhân viên quán karaoke.

Khoảng 4 giờ 5 phút ngày 17-8, N. gọi cho mẹ ruột thông báo việc em bị chủ quán karaoke đánh đập, bắt trả tiền vay nếu không họ sẽ bán N. cho người khác…

Bố của N. là ông T.N.T (sinh năm 1982, trú phường Quy Nhơn Tây) tiếp tục nói chuyện với những người đang giữ N. thì được thông báo phải trả 50 triệu đồng nếu muốn thả N. ra. Đến 10 giờ cùng ngày, các đối tượng thông báo muốn chuộc lại con thì phải chuyển 60 triệu đồng.

Khi được hỏi vì sao lại tăng thêm 10 triệu, các đối tượng này nói là “tiền nhờ giang hồ đi tìm bắt N. nên lên đến 60 triệu đồng”; đồng thời cho biết, bọn chúng đang dẫn N. ra Hội An (TP Đà Nẵng), khi tới nơi sẽ nhắn địa chỉ để gia đình đem tiền đến chuộc. Khi mẹ N. yêu cầu được gặp mặt con thì các đối tượng không cho và cúp máy. Liên lạc lại nhóm đối tượng nhiều lần nhưng không được, gia đình đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai trình báo sự việc.

Hiện trường tại thời điểm giải cứu nạn nhân. Ảnh: CACC

Đến 15 giờ ngày 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận được đề nghị của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai về việc phối hợp hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ mua bán người nói trên.

Sau khi tiếp nhận, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ công tác Khu vực 3 nhanh chóng xác minh, xác định các đối tượng đang có mặt tại địa bàn xã Duy Vinh, TP Đà Nẵng.

Tổ công tác Khu vực 3 đã hướng dẫn người nhà cháu N. liên hệ nhóm đối tượng đến tại quán ăn trên đường Hùng Vương, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng để giao tiền. Khi các đối tượng đến nhận tiền, tổ công tác nhanh chóng bắt giữ và giải cứu thành công cháu T.B.N.

Qua khai thác nhanh, 4 đối tượng Lê Văn Minh Hoàng (sinh năm 2001), trú phường Hội An Đông; Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 2009), Phan Văn Hoàng Duy (sinh năm 2010), cùng trú tại phường Hội An, TP Đà Nẵng và Thái Văn Hòa (sinh năm 1987), trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA