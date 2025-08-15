Bắt giữ nghi phạm truy sát 3 mẹ con khiến bé trai 5 tuổi tử vong

Ngày 15-8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Việt (44 tuổi, trú tại xã Thái Sơn) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ 30 phút ngày 14-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Chiêm Hóa về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Đại Đồng.

Quá trình xác minh xác định, do nảy sinh mâu thuẫn với nạn nhân, đối tượng Bùi Văn Việt đã dùng dao chém chị T.T.T. (44 tuổi) cùng 2 con của chị T. là cháu Đ.H.T. (5 tuổi) và T.P.N. (16 tuổi).

Hậu quả khiến cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ, chị T. và cháu N. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa. Sau khi gây án, Bùi Văn Việt đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng, phối hợp với công an các xã, phường tổ chức truy bắt đối tượng. Sau hơn 4 giờ gây án, Bùi Văn Việt đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn.

GIA KHÁNH