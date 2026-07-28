Bắt giữ tàu cá dùng số hiệu giả để vận chuyển thủy sản trái phép

Chiều 28-7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa bắt giữ một tàu cá có dấu hiệu vẽ số hiệu giả, vận chuyển khoảng 50 tấn thủy sản không có hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản sự việc. ẢNH: ĐỨC THÁI

Trước đó, vào lúc 15 giờ 40 ngày 27-7, tại khu vực biển cách Đông Nam cửa Bồ Đề (tỉnh Cà Mau) khoảng 25 hải lý, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá số hiệu KG 94862-TS có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông H.V.T. (sinh năm 1977, trú tại xã Tây Yên A, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Thông tin về tàu cá số hiệu KG 94862-TS không trùng khớp với hồ sơ đăng ký. Ảnh: ĐỨC THÁI

Theo khai nhận của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 50 tấn thủy sản các loại. Số thủy sản này được nhận chuyển tải từ hai tàu cá không rõ số hiệu trên biển.

Khi đối chiếu thông tin với dữ liệu tàu cá, lực lượng chức năng phát hiện kích thước thực tế của phương tiện bị kiểm tra không trùng khớp với thông tin đăng ký của tàu cá KG 94862-TS. Khi làm thủ tục xuất bến ngày 17-7, có 6 thuyền viên, nhưng tại thời điểm kiểm tra chỉ có 2 thuyền viên trùng tên với danh sách thuyền viên đã đăng ký.

Từ những dấu hiệu trên, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận định, phương tiện vẽ số hiệu, sử dụng thiết bị VMS, thông tin nhận dạng và hồ sơ của tàu cá KG 94862-TS để che giấu phương tiện thực tế. Qua đó, thực hiện hoạt động thu mua, chuyển tải, vận chuyển thủy sản trái phép trên biển.

Trước hành vi trên, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lập biên bản vụ việc, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu cá vi phạm về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42, ở xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan Cảnh sát biển bắt tàu chở trái phép hơn 40.000 lít dầu diesel

TẤN THÁI