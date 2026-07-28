Xử lý 2 xe tải chở hơn 200 con heo dương tính với Salbutamol vào TPHCM

Ngày 28-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM phối hợp Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức xử lý 2 xe tải chở 201 con heo có kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol, khi đang vận chuyển vào TPHCM để giết mổ.

Trước đó, ngày 26-7, khi kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật và thực phẩm trên tuyến quốc lộ 1, Đội CSGT Rạch Chiếc cùng lực lượng liên ngành đã kiểm tra 15 xe tải chở gia súc, gia cầm và thực phẩm đông lạnh lưu thông qua địa bàn.

Lực lượng chức năng phát hiện xe tải do tài xế V.N.H. (40 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở 86 con heo và xe tải do tài xế T.K.B. (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở 115 con heo. Cả 2 phương tiện đều lưu thông theo hướng từ tỉnh Đồng Nai vào phường Đông Hòa (TPHCM) để đưa số heo trên đi giết mổ.

Lực lượng CSGT và thú y kiểm tra xe tải chở heo trên quốc lộ 1, phát hiện 201 con heo dương tính với chất cấm Salbutamol. Ảnh: HỮU TÂM

Các tài xế xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26-7, cùng các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đàn heo.

Tuy nhiên, khi lực lượng thú y lấy mẫu xét nghiệm nhanh, toàn bộ 201 con heo đều cho kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định. Ảnh: HỮU TÂM

Tổ công tác lập biên bản vụ việc, phối hợp áp tải toàn bộ số heo đến cơ sở xét nghiệm chuyên ngành để tiếp tục kiểm tra, xác minh và bàn giao cho Trung tâm Kiểm dịch động vật Thủ Đức xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, Salbutamol là hoạt chất dùng trong điều trị hen suyễn và các bệnh hô hấp, bị cấm sử dụng trong chăn nuôi do có tác dụng tạo nạc, giảm mỡ ở vật nuôi. Tồn dư Salbutamol trong thực phẩm có thể gây ảnh hưởng sức khỏe như tim đập nhanh, run cơ, tăng huyết áp và tác động đến hệ tim mạch. Tại Việt Nam, việc sử dụng Salbutamol để kích thích tăng trưởng vật nuôi là hành vi bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TÂN