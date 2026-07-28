Công an xác minh vụ người đàn ông tử vong sau phản ánh mua đất lệch ranh

Ngày 28-7, lãnh đạo UBND phường Phú An, TPHCM, cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp xác minh vụ người đàn ông tử vong sau khi đăng tải bài viết phản ánh mua phải thửa đất có sai lệch ranh giới.

Theo thông tin ban đầu, trước khi tử vong, ông H.B.L. (37 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) đăng bài trên trang cá nhân, trình bày quá trình mua bán đất và đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

Theo nội dung bài đăng, ông L. được bà M.T.N. (53 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ phường Phú An, TPHCM) môi giới mua thửa đất của ông N.T.P. (26 tuổi, ngụ TPHCM) với giá 1,2 tỷ đồng, gồm chi phí làm giấy chứng nhận và đo đạc. Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng đầu tháng 7-2025, việc sang tên hoàn tất vào tháng 8-2025.

Hình ảnh ông L. ngồi trước cửa hàng mua bán, sửa xe đạp trước khi mất. Ảnh: FBNV

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, ông L. thuê đơn vị đo đạc tư nhân kiểm tra và cho rằng thửa đất có sai lệch tọa độ, ranh giới so với thông tin được cung cấp. Người nhà cho biết ông nhiều lần liên hệ chủ đất cũ và người môi giới để giải quyết nhưng chưa đạt kết quả.

Sau khi bài viết lan truyền trên mạng xã hội, ông L. được xác định đã tử vong. Thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bước đầu, UBND phường Phú An xác định thửa đất có diện tích 202,2m², thuộc tờ bản đồ số 28, trước đây thuộc xã Phú An, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Cơ quan công an và các đơn vị liên quan đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong cùng các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng thửa đất.

NGUYỄN TÂN