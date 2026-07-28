Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng

Sáng 28-7, Công an TP Hải Phòng thông tin về quá trình điều tra vụ việc xảy ra tại khu vực cầu tàu bến thủy nội địa thuộc phường Thủy Nguyên, liên quan đơn kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, quá trình điều tra vụ việc trên, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt ông Tạ Tòng Đông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng, để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Toàn Mỹ được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu, tại khu vực bãi bồi ngoài đê tả sông Cấm.

Sau khi TP Hải Phòng có chủ trương dừng thực hiện dự án, ngày 5-9-2019, Công ty TNHH Toàn Mỹ và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng lập biên bản thống nhất phương án xử lý.

Ông Tạ Tòng Đông tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN TP HẢI PHÒNG

Theo thỏa thuận, Công ty TNHH Toàn Mỹ chỉ thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị hoàn tất việc thanh toán giá trị khối lượng san lấp mặt bằng, cùng các khoản hỗ trợ liên quan.

Tuy nhiên, từ ngày 11 đến ngày 14-9-2019, dù chưa có quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền, chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận và chưa có sự đồng thuận của Công ty TNHH Toàn Mỹ, ông Tạ Tòng Đông vẫn ký nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phá dỡ công trình cầu tàu bến thủy nội địa của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Cơ quan chức năng xác định, với chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng, ông Tạ Tòng Đông không được giao thẩm quyền quyết định việc phá dỡ công trình của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bị can vẫn ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc phá dỡ, vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

ĐỖ TRUNG