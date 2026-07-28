Xét xử giám đốc cùng cố vấn lừa ký hợp đồng xây nhà trọ, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng

Ngày 28-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm Ngô Sĩ Linh, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát, cùng hai đồng phạm trong vụ án lừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây nhà trọ, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng.

Bị cáo Ngô Sĩ Linh (32 tuổi) bị xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi), cố vấn của Linh và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi) cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29-7.

Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại TAND TPHCM, kết hợp trực tuyến do bị cáo Nguyễn Thế Tài đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, Công ty Nhà Tiến Phát kinh doanh bất động sản, có nhiều chi nhánh, văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Từ năm 2019 đến 2022, Linh thuê quyền sử dụng đất tại TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên trước đây để kinh doanh ki-ốt, văn phòng, nhà nghỉ, nhà trọ, siêu thị, bãi xe, quán cà phê...

Dù biết nhiều thửa đất không đủ điều kiện xin phép xây dựng, Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn, cam kết lợi nhuận 36%/năm để huy động vốn.

Bị cáo Ngô Sĩ Linh, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát. Ảnh: SONG MAI

Ban đầu, Linh trả lợi nhuận trong vài tháng nhằm tạo lòng tin, sau đó ngừng chi trả và chiếm đoạt tiền góp vốn. Bằng thủ đoạn này, Linh ký 479 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của 269 bị hại.

Nguyễn Hoài Nghĩa được xác định hưởng hoa hồng 0,25% doanh thu từ kết quả kinh doanh và trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng để nhận hoa hồng từ 1,5% đến 10% mỗi hợp đồng, thu lợi hơn 7,2 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Linh tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt 3 tỷ đồng bằng việc hứa giúp Linh không bị xử lý hình sự. Tài khai đã đưa số tiền này cho một người tên Hà, được giới thiệu là kiểm sát viên, nhưng không chứng minh được nên bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

SONG MAI