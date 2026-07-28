Bộ trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan được định giá gần 25 tỷ đồng

Theo kết quả thẩm định giá, bộ trang sức kim cương gồm nhẫn, bông tai và dây chuyền của bà Trương Mỹ Lan có giá gần 25 tỷ đồng.

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đối với bộ trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan.

Trước đó, THADS TPHCM đã tiến hành cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá các tài sản này.

Cụ thể, tài sản thứ nhất: 1 dây chuyền đính đá, gồm: 1 viên kim cương mặt dây chuyền 12,67mm, 5 viên kim cương 3,5-4mm, 5 viên kim cương 6,5-7mm, 4 viên kim cương 4,2mm, 1 viên kim cương 5,7mm và 1 dây chuyền, được định giá hơn 8,8 tỷ đồng.

Tài sản thứ hai: 2 bông tai đính đá, gồm: 2 viên kim cương 10,58mm và 10,7mm, 2 vỏ hoa tai, được định giá hơn 9,4 tỷ đồng.

Tài sản thứ ba: 1 nhẫn đính đá màu trắng, gồm: 1 viên kim cương 14,1mm và nhẫn, được định giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Tổng giá trị ba món trang sức kim cương này là gần 25 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo THADS TPHCM, tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá thực hiện theo Điều 35 Thông tư 19/2024/TT-BTP ngày 31-12-2024 của Bộ Tư pháp.

Hồ sơ đăng ký gồm: Văn bản tham gia ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; hồ sơ năng lực của tổ chức hành nghề đấu giá, biểu phí đấu giá... Thời gian nộp hồ sơ là 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia.

Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án, tòa buộc bà có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu (43.108 người).

Trước đó, tại phiên xét xử giai đoạn hai vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan xin tòa trả lại bộ trang sức kim cương, gồm: dây chuyền, nhẫn và đôi bông tai do mẹ bà tặng làm kỷ niệm và hai túi xách Hermès bạch tạng. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, đây là tài sản có từ nguồn tiền phạm tội nên cần tiếp tục thu giữ, đảm bảo thi hành án.

Trước đó, nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan đã được THADS TPHCM đưa ra bán đấu giá thành công và bàn giao cho chủ mới, gồm: 2 chiếc túi Hermès bạch tạng được đấu giá 13,3 tỷ đồng; xe Maybach được đấu giá 16,6 tỷ đồng, xe BMW được đấu giá 879 triệu đồng...

SONG MAI