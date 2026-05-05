Bắt khẩn cấp hai người nghi bạo hành bé trai 2 tuổi, gây thương tích

Tối 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Hiệp (TPHCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, liên quan vụ bạo hành bé trai 2 tuổi.

Trước đó, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo về việc một phụ nữ đánh con nhỏ tại phòng trọ ở ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp).

Vết thương của cháu K. do bị bạo hành. Ảnh: CA

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bé N.G.K. (2 tuổi) trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bị nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, người hôn mê. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo điều tra ban đầu, Trúc và Chơn sống chung như vợ chồng, nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Riêng trong ngày 2-5, cháu bé bị đánh liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện cháu bị chảy máu, hai người vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chơn và Trúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Kết quả chẩn đoán cho thấy cháu bé bị đa chấn thương nặng, gãy xương tay, có dấu hiệu tổn thương thận cấp và nhiều tổn thương khác, nghi do bị bạo hành trong thời gian dài.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

TRÚC GIANG