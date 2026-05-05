Tạm giữ 3 thanh niên hành hung người đi đường

Sáng 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ tấn công người đi đường, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Clip Công an TPHCM bắt giữ khẩn cấp 3 thanh niên hành hung người đi đường do mâu thuẫn cá nhân

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm: Phan Văn Nhựt, sinh năm 2006, ngụ phường Tam Thắng; Nguyễn Quốc Chỉnh, sinh năm 2004, ngụ phường Vũng Tàu; Lê Phú Thành, sinh năm 2007, ngụ phường Vũng Tàu.

Trước đó, qua thông tin phản ánh từ dư luận và mạng xã hội về đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công khi đang lưu thông trên đường, Công an phường Tam Thắng đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Nhựt rủ Chỉnh và Thành cùng tham gia đánh anh V.N.T, sinh năm 2006, ngụ phường Tam Thắng.

Khoảng 15 giờ 20 ngày 1-5, khi phát hiện anh V.N.T điều khiển xe rời khỏi nơi làm việc, nhóm này bám theo. Khi đến khu vực đường Lê Lợi, phường Tam Thắng, Chỉnh điều khiển xe áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân. Cùng lúc, Chỉnh dùng chân đạp vào xe khiến anh V.N.T ngã xuống đường.

Không dừng lại, các đối tượng còn quay lại truy đuổi, tiếp tục tấn công nạn nhân thêm một lần nữa rồi rời khỏi hiện trường.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau ghi lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Thắng, Công an TPHCM đã truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG